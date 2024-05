Omar Geles le propuso a Alberto Linero escribir una canción de amor: ¿lo hizo?

Alberto Linero, panelista de Blu Radio y escritor, dialogó en Noticias Caracol sobre un episodio que vivió con el cantante Omar Geles, quien falleció el pasado martes, 21 de mayo de 2024.

El periodista relató que se encontró en Santa Marta al artista y este le pidió que escribiera sobre su historia de amor con María Alcira Matallana.

“Nos encontramos, el abrazo de siempre. Comenzamos a conversar y me dice ‘Oye yo creo que tienes que poner en versos esa experiencia tuya de amor con Alci’. Me dio un teléfono y me dijo que lo organizáramos para tener esa experiencia”, indicó.

Alberto Linero puntualizó que comenzó a garabatear algunas letras; sin embargo, procrastino el tema hasta que fue demasiado tarde.

“Uno cree que la vida es eterna y cuando anoche me enteré del fallecimiento de Omar dije ‘y no le entregué nunca la canción ni los versos'. Eso me golpeó mucho y me tiene muy triste porque, bueno, ya no está”, agregó.

El escritor se pronunció además sobre la importancia de Omar Geles en el Caribe.

“Él recoge lo que eran los juglares vallenatos. Era un hombre que tocaba acordeón y componía, estaba en tarima y tenía ese feeling con la gente, pero yo creo que lo más destacado en Omar es que era alguien que había entendido muy bien el género e iba innovando. Se va uno de los grandes compositores del vallenato, no solo por lo que había hecho, sino por lo que estaba haciendo y por lo que podría seguir realizando”, complementó Linero.

Alberto Linero enfatizó que gustaba de la faceta de Omar Geles como compositor y, además, lamentó su muerte. “Para el género va a ser mucha falta”, acotó el periodista.

