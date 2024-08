Ana María Trujillo protagoniza Pedro El Escamoso tras superar un divorcio y acoso sexual

La actriz cartagenera Ana María Trujillo, quien protagoniza la segunda temporada de Pedro El Escamoso, reveló una mirada íntima de su vida en Se dice de mí. A sus 54 años, Trujillo no solo repasó su exitosa trayectoria en la televisión, sino también compartió detalles íntimos sobre un acoso sexual que vivió cuando trabajaba como presentadora, su turbulento matrimonio con Francisco Cardona y cómo conoció al amor de su vida.

Ana María Trujillo nació en Cartagena, el 3 de abril de 1970 y es la segunda de cuatro hijas. Desde pequeña se caracterizó por ser muy hiperactiva, traviesa y, según ella, fue muy mala alumna durante su época de colegio.

Detrás de este terremoto, había una reina que llegaría para enamorar a Colombia. Sus padres estaban reacios a esta idea, pero en 1992 fue elegida señorita Bolívar y participó en el Concurso Nacional de Belleza.

“Yo decía 'mira papi, yo quiero ser diseñadora, esto me va a servir para que mi nombre como que salga a la luz pública, me va a ayudar para mi carrera'”, relató Trujillo.

Finalmente, los convenció, pero con la condición de que no se hiciera ninguna cirugía estética. “Yo sabía que no, con Paula Andrea, Kathy Sáenz, ese año, no es por nada, pero estaban las niñas más lindas de Colombia”, recordó sobre su participación.

Cuando el reinado culminó, empezó la agenda de las reinas por todo el país y Ana María fue encontrando su verdadera vocación: “Yo no quería desfilar y entonces yo decía yo soy la presentadora de ustedes y me dediqué a hacer la presentadora de todos los desfiles, en todas las ciudades, me quedó gustando presentar, me fue bien y me dediqué finalmente a eso en la vida”.

Pasó una temporada en Boston, Estados Unidos, regresó al país y se radicó en Bogotá con la idea se convertirse en una exitosa diseñadora. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ella.

“En unas vacaciones a Cartagena, voy a un cóctel donde me encuentro a Julio Sánchez Vanegas, entonces me dijo ‘mira yo quiero que trabajes en JES’, que era la productora de ellos, ‘va a empezar una novela, de pronto puedes hacer algo’”, contó.

Sin embargo, terminó haciendo parte de Panorama, un programa de la televisión informativo y de farándula. Así dio un salto gigante en la televisión. Más adelante pasó a ser presentadora del Noticiero 24 Horas. Ana María Trujillo estuvo al frente de importantes cubrimientos de talla nacional como la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela.

En 1997 viajó a Miami, para hacer parte de la cadena de televisión estadounidense CBS. Regresó al país para presentar noticias y, aunque al principio todo marchaba bien, luego todo cambió. Un directivo del noticiero donde trabajaba comenzó a acosarla sexualmente.

“Una persona que estaba por encima de mí laboralmente (...) tuve un problema de un acoso sexual y me defendí y me echaron. Me dijo 'renuncie', yo le dije ‘no voy a renunciar’ porque mi indemnización era muy grande, me dijo 'te echo y eso va a quedar en tu hoja de vida’”, afirmó.

De ahí recibió una tentadora propuesta para incursionar en el mundo de la actuación y participó en la novela 'Sofía dame tiempo'.

En Cartagena conoció a Francisco Cardona y pronto se casaron. El matrimonio casi se cancela porque el productor de cine le mintió sobre su edad. Ella creía que él era solo un año menor, pero en realidad la diferente era de seis años.

Los padres de la exreina se sorprendieron porque ella estaba embarazada. La primera hija de la pareja se llamó Catalina y más adelante llegaría Julieta. Sin embargo, una infidelidad acabó con el matrimonio. “Yo no necesité psicólogo, psiquiatra, terapeuta ni nada, cuando vino una novela que fue mi catarsis, se llamaba 'La quiero a morir', además se trataba de más o menos lo mismo”.

Después de un tiempo de estar separada, un día donó su trabajo como presentadora para apoyar una obre benéfica y el premio fue encontrar al amor de su vida: José Francisco Arata. Al principio le pareció un hombre muy mayor, pues le lleva 12 años. Duraron 3 años y medio de novios hasta que finalmente se casaron.

13 años después de no aparecer en televisión nacional, la actriz Ana María Trujillo regresó para protagonizar la segunda temporada de Pedro El Escamoso, donde interpreta a la empresaria Fernanda Ríos.

