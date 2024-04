Murió hijastra de la actriz Ana María Trujillo: “Este mundo jamás será lo mismo sin ti”

A través de redes sociales y en medio del dolor por el que atraviesa su familia, la actriz y presentadora colombiana Ana María Trujillo confirmó que su hijastra, Kimberly Arata, falleció.



La mujer compartió la devastadora noticia en su cuenta de Instagram, donde publicó un sentido mensaje que le dedicó a la joven Kimberly.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida. Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste en tu familia con los brazos abiertos desde el día uno. Te amé como a una hija”, se lee en la publicación de la actriz.

Ana María se casó en Republicana Dominicana en 2015 con José Francisco Arata, quien tiene un importante cargo en una empresa petrolera. La actriz acogió en su familia a los hijos que ya tenía su esposo, entre ellos, Kimberly Arata.

En sus redes, Ana María Trujillo también expresó el difícil momento que vive su esposo. “Mi Kim, tu papá está destrozado, pero no quiero que te preocupes por él, lo voy a cuidar cada segundo de mi vida. Sabes que está en buenas manos y sé que tienes claro el gran amor que siento por él. Ver a tus padres y hermanas así, me desgarra el corazón. Jamás entenderemos tu partida tan rápida e inesperada. Esto es muy duro, esto es horrible”.

Ana María Trujillo no dio detalles sobre los sucesos que ocasionaron la triste pérdida por la que pasa su familia. Sin embargo, al parecer, la joven tenía serios problemas de salud y falleció el día de su cumpleaños número 33, según la Revista Vea.

Los cientos de seguidores de la colombiana se han solidarizado en redes sociales por su pérdida y le han mostrado su apoyo a través de comentarios en la publicación que la actriz hizo, donde también compartió unas fotografías de la joven Kimberly.