Así es la vida de Santana Rosa desde que decidió vivir como mujer trans: "Aquí estoy y me quedo"

Para la actriz colombiana Santana Rosa todo cambió con la llegada de la pandemia por el covid-19 y el confinamiento. Aunque ante las pantallas y los televidentes colombianos era un joven actor, en su interior soñaba con la idea de mostrar su verdadero ser: una mujer.

Recuerda que "la pandemia fue el detonante más grande para encontrarme, me dejé crecer las uñas y el pelo, a usar ropa femenina", y fue el momento en el que en sus redes sociales publicó su primera foto como Santana Rosa, mostrando su realidad al mundo.

¿Cómo ha sido el proceso de transición de Santana Rosa como mujer trans?

Desde entonces, aunque ha recibido críticas, Santana Rosa lleva una vida tranquila y lleva a cabo un proceso de transición que es lento, pero que espera cumpla con sus expectativas. Reconoce que no todos los días al mirarse al espejo ve lo que desea.

"Cuando estoy de buen genio, pues que soy magnífica y una diva, potra, bichota, hermosa. Cuando tengo días malos, no veo los cambios rápido, me veo como un man, es un sentimiento horrible y es la disforia, es lo peor porque te daña el día", explica.

Publicidad

Su proceso médico avanza cada día y, aunque reconoce que su vida actoral se ha visto afectada por la falta de papeles, recientemente los colombianos la vieron brillar con su verdadero ser y el talento de siempre en 'Ventino'.

Tras enfrentar el bullying escolar, las críticas que recibe hoy en día por su transición las recibe de otra manera y no se deja afectar. Es por eso que intenta con su historia de vida y visibilidad enviar un mensaje a Colombia sobre la tolerancia a la individualidad del ser.

Publicidad

"Somos personas todos, estamos en este mismo mundo y lo tenemos que compartir, te guste o no. Yo estoy acá, o es que ¿tu comentario, tu crítica y tu bobada me elimina? No, la ciencia ficción no llega hasta allá, aquí estoy y aquí me quedo".

Además de seguir con su proceso de transición, Santana Rosa también sigue trabajando en la actualidad para que su debilidad por el licor, aquella que desarrolló desde los 12 años para enfrentar su depresión. "Realmente he cambiado tanto, me he dado la oportunidad de reevaluar mi vida que a veces se me olvida y me toca recordármelo, decirme 'mírate cómo estabas hace dos años y cómo estás hoy'".