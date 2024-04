Así inició Santana Rosa en la televisión, ocultando su verdadero ser: "Un chiquitín muy brillante"

En la televisión colombiana, el paso de Santana Rosa por producciones como 'Bella Calamidades', 'La Gloria de Lucho' y 'La Venganza de Analía' la convirtieron en un gran talento juvenil que los televidentes empezaron a reconocer. Sin embargo, a quien veían era a un talentoso muchacho, quien en su interior enfrentaba una dura batalla por querer darse a conocer como una mujer.

Desde bebé su cabello rubio y ojos azules llamaron la atención, por lo que empezó haciendo comerciales infantiles y descubrió que quería ser actriz. "Mi papá trabajaba al lado de una agencia de publicidad y me llevaron a hacer un registro", recuerda.

Alejandro Gómez Garzón, padre de Santana Rosa, asegura que en ese entonces "todo mundo me preguntaba por el bebé, me dio por llevarla a ver qué pasaba y de una empezó a hacer comerciales".

Para Santana Rosa descubrir este mundo desde tan pequeña fue también encontrar lo que realmente quería hacer en su vida. "A mi me gustó tanto actuar desde el principio que me proyecté a actuar, ser artista, a cantar y bailar. Desde ese momento aprendí que ese era un camino que podía seguir".

Jamás olvidará su debut en 'El vuelo de la cometa', "me acuerdo perfecto que mi casting fue con Juliana Botero, nos fue súper bien y como que sí fue una entrada a que me vieran como un chiquitín muy brillante".

Esto le abrió el camino en la televisión nacional desde que era muy pequeño, pero en su interior y en su colegio vivía unas situaciones muy diferentes, enfrentando el rechazo por su peso y por su orientación sexual.

"Me sentí siempre diferentes. Siempre sentí que había un error de cálculo con mi existencia. Desde muy chiquitica no entendía el rol de género, pero para mí era natural preferir todo de niña, o con niñas, o estar en espacios con niñas y preguntarme por eso: ¿por qué no seré niña? Tan raro", recuerda.

Creció viendo a sus padres, que la tuvieron cuando eran muy jóvenes, separados, algo que la afectó, pero en su contraste tuvo unos abuelos que la llenaron de amor. Por su esencia femenina, dentro de una fisionomía masculina, reconoce que siempre fue más cercana a su mamá.

"Nuestra relación con los años se ha vuelto muy especial, pero cuando chiquita era muy apegada a mamá, nosotras éramos uña y mugre y eso creaba una pequeña distancia con mi papá, pero él siempre estuvo ahí y los momentos que pude pasar con él eran lindos, diferentes, pero lindos".

Por su parte, su padre reconoce que "ya después pudimos hablar sobre eso y siempre hemos tenido una relación muy cercana gracias a que podemos hablar del arte, sobre la actuación, sobre la música, el teatro y el cine".

Tras iniciar su proceso de transición como mujer trans, Santana Rosa se presentó al mundo de la manera que siempre quiso y, aunque asegura que eso ha limitado sus opciones laborales en la actuación, ha logrado abrirse camino y recientemente la vieron brillar en 'Ventino'.