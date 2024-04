Santana Rosa nació el 31 de enero de 1995 en un hogar lleno de amor y de dudas, pues sus padres aún eran muy jóvenes. Desde pequeña conquistó corazones con su cabello rubio, ojos azules y talento para la actuación, pero su fisionomía masculina la llevó a ocultar por muchos años su verdadero ser.



"Siempre sentí que había un error de cálculo con mi existencia", revela la actriz que se convirtió en una gran estrella juvenil en Colombia pasando por producciones como 'Bella Calamidades', 'La Gloria de Lucho' y 'La Venganza de Analía'.

En su infancia, fue natural preferir los juegos y juguetes 'de niña', ser más amiga de las niñas, por lo que empezó a preguntarse: "¿por qué no soy niña?". El correr del tiempo respondió todas las preguntas que rondaban por su mente, pero primero tuvo que enfrentar la crueldad del bullying, los excesos con el alcohol y el ser una figura pública.

Los inicios en la actuación de Santana Rosa

Desde bebé llamó la atención para estar frente a las cámaras, empezó por comerciales infantiles y luego llegaron sus oportunidades para actuar en diferentes telenovelas. Pero mientras su carrera la proyectaba como un gran talento juvenil colombiano, en su vida personal enfrentaba el reconocer una inclinación sexual y una atracción hacia el sexo masculino que la hizo blanco del matoneo escolar.

Las burlas iniciaron por su peso y se hicieron más grandes cuando se descubrió su orientación sexual. "Empecé a subir más y más de peso, entonces el bullying era por gorda, me decían pollito en el colegio, y luego en sexto un amiguito y yo habíamos tenido acercamientos, le contamos a unas niñas y se regó el chisme. Una cosa espantosa, llamaron a mis papás".

Alejandro Gómez Garzón, padre de Santana Rosa, recuerda el primer momento en que se dio cuenta lo que pasaba con su hija, a quien por años había visto como su niño. "La psicóloga la hizo hacer un dibujo de ella misma y dibujó un niño y una niña, entonces me dijo: 'esto ya dice cosas'".

En ese entonces Santana Rosa decide comentarle todo lo que pasa por su cabeza a sus padres y recuerda sus primeros consejos: "Siempre hacia la protección, 'cuídate porque este mundo es fatal' y lo es. Creo que es un miedo completamente normal en los padres, 'por favor protégete, no dejes que te hagan daño y no des papaya'".

En medio de todo esto, cuando estaba sola en casa 'asaltaba' el guardarropa de su mamá y se vestía con tacones, faldas y se maquillaba. A pesar del apoyo que recibía de sus padres, el vendaval de emociones que tenía en su interior la hacían sentirse sola y desde los 12 años empezó a tomar bebidas alcohólicas y fumar, un vicio que la atrapó rápidamente y del que ahora se arrepiente; casualmente esto le ayudó a sortear las críticas y ser 'cool' ante sus iguales.

Para Santana Rosa el éxito frente a las pantallas era importante, pero en su interior vivía "unas depresiones locas, yo ni siquiera entendía que yo lo que quería era ser mujer. Era simplemente un odio hacia mí misma monumental, mientras 'jartaba' y 'farreaba' todo el tiempo".

Así fue el antes y después de Santana Rosa

Todo cambió con la llegada de la pandemia por el covid-19 y el confinamiento que, aunque complejo para todos, en su caso le dio la oportunidad de reconocer lo que siempre había sentido: que es una mujer. "Fue el detonante más grande para encontrarme, me dejé crecer las uñas y el pelo, a usar ropa femenina", y fue el momento en el que en sus redes sociales publicó su primera foto como Santana Rosa, mostrando su realidad al mundo.

"En esta sociedad es muy difícil, la vida se pone de cabeza, pero no me arrepiento de nada. Me amo lo suficiente para continuar, para votar por esta decisión", aseguró la actriz que también reveló que sus oportunidades laborales se redujeron tras auto reconocerse como una mujer trans; sin embargo, ha logrado abrirse puertas y muchos la vieron brillar en 'Ventino'.

Actualmente Santana Rosa es una mujer tranquila que lleva a cabo un proceso médico para completar su transición, que no siempre es positiva. "Cuando tengo días malos, no veo los cambios rápido, me veo como un man, es un sentimiento horrible y es la disforia, es lo peor porque te daña el día".

Finaliza su paso por Se Dice De Mí con un importante y poderoso mensaje a la sociedad: "Somos personas todos, estamos en este mismo mundo y lo tenemos que compartir, te guste o no. Yo estoy acá, o es que ¿tu comentario, tu crítica y tu bobada me elimina? No".