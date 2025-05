Hombre señalado por el crimen de Sara Millerey González es judicializado por homicidio y tortura

Fue judicializado Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias El Teta o Teté, señalado como uno de los presuntos responsables de torturar y causar la muerte a Sara Millerey González Borja, mujer trans que fue víctima del crimen el pasado 4 de abril en Bello, Antioquia. Así lo informó la Fiscalía General de la Nación este sábado 3 sede mayo.

El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Muñoz Gaviria, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y tortura, cargos que no fueron aceptados por el procesado.

Un fiscal de la Seccional Medellín indicó que alias el Teté y otros hombres estarían implicados en el ejercicio ilegal de control social en el sector, bajo el argumento de varias conductas delictivas presentadas en la zona. Según el comunicado de la Fiscalía, “al parecer, se llevaron a la víctima a un solar, la torturaron ocasionándole heridas de gravedad en el tórax, los brazos y las piernas, y la arrojaron a la quebrada La García, en el barrio Playa Rica. Posteriormente, habrían constreñido a los vecinos para evitar que le prestaran ayuda y la sacaran del afluente”.

Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias el Teta o Teté, señalado como presunto responsable de torturar y causar la muerte a Sara Millerey González Borja - Fiscalía General de la Nación

Luego de esto, los familiares de la víctima y personal del Cuerpo Oficial de Bomberoslograron socorrerla y trasladarla a un centro asistencial en Medellín , donde falleció horas más tarde.



¿Qué se sabe de los otros hombres que harían parte del grupo El Mesa?

La banda a la que pertenecería Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias el Teté, es conocido como El Mesa, una estructura criminal con fuerte presencia en Antioquia y vínculos con actividades como narcotráfico, desplazamiento forzado y extorsión.

Aunque opera principalmente en el norte del departamento, también ha sido identificada en municipios como Copacabana, Barbosa, La Ceja, y fuera del departamento, en ciudades como Bogotá, Soacha (Cundinamarca) y Tunja (Boyacá). Este grupo mantiene una disputa territorial con Los Pachelly, otra banda que delinque en Bello.



El dolor de una madre: los recuerdos de Sandra Borja

Sandra Borja, madre de Sara Millerey,ha hablado abiertamente del impacto que dejó la muerte de su hija. En una conversación con el pódcast Más allá del silencio, compartió detalles profundamente personales sobre quién era Sara.

“Sara solo quería ser ella, ser feliz, estar alegre, estar contenta. No tenía un corazón malo, tenía un corazón de amor, de luz, de paz, siempre queriendo ser ella”, expresó Sandra.

Sara Millerey fue brutalmente golpeada y lanzada a la quebrada La García - Redes sociales

Recordó también cómo compartían momentos de espiritualidad: “Éramos felices, reíamos, orábamos, en los días de los Mil Jesuses nos sentábamos a hacerlos. Era una niña entregada muchísimo a Dios, siempre de la mano de Dios pidiéndole protección, porque no faltaba quien me la trataba mal en la calle cuando pasaba, solo por ser una trans, solo por ser ella".

La pérdida de Sara la marcó profundamente. Con voz entrecortada, Sandra dijo: “Me dejaron destrozada, me dejaron triste, me dejaron con el alma rota porque me quitaron mi niña. Me dejaron vacía. Esto no se me va a olvidar nunca. Se me olvidará el día en que Dios venga, me cierre los ojos y me lleva a donde está ella en el reino de los cielos. Yo sé que está allá feliz y gozando porque era muy entregada a Dios. Ella no era mala, no le hacía mal a nadie”.

Los hechos que rodearon la agresión a Sara Millerey

El día del ataque, Sandra Borja, madre de Sara, recibió una llamada alarmante: le informaron que su hija había sido víctima de tortura y arrojada a una quebrada por varios hombres. Desde un principio, Sandra afirmó que su hija, una mujer trans, era apreciada por la comunidad y que no tenía conflictos con nadie cercano.

Testigos del hecho señalaron que algunas personas la vieron dentro de la quebrada, pero aparentemente no intervinieron por temor a los agresores. No obstante, en el pódcast Más allá del silencio, Sandra y Luz Dary Borja, tía de Sara, contaron que hubo quienes sí actuaron. "Dos buenos señores, no sé quiénes son, se metieron (a la quebrada) y la socorrieron, mientras llegaban los bomberos", relataron.

Sara fue trasladada al Hospital La María, en Medellín, donde falleció al día siguiente, el 5 de abril, debido a las graves lesiones que presentaba, entre ellas taquicardia y agua en los pulmones. Fue intubada y llevada a la unidad de cuidados intensivos hacia las 7:00 a.m. de ese sábado, pero finalmente murió alrededor de las 3:00 p.m. a causa de un paro cardíaco.

El programa Testigo Directo divulgó el reporte médico del hospital, en el que se detallan las lesiones con las que ingresó Sara Millerey: politraumatismo contuso por agresión, trauma torácico cerrado, fractura de costillas, múltiples lesiones en extremidades con fracturas en huesos largos, hipotermia y estado postinfarto.

En el mismo pódcast, Luz Dary Borja describió el estado físico en que se encontraba su sobrina: tenía "una cortada en la nuca". Añadió: "No sé si la quisieron degollar (...) Tenía un hueco en la cabeza (en la parte de atrás), sus dos manos fracturadas, una pierna, dos o tres costillas rotas y un pulmón estallado", detalló con dolor.

