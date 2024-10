Una llamada con Robinson Díaz cambió la vida de Emmanuel Restrepo, protagonista de La primera vez

Emmanuel Restrepo es un reconocido y joven actor colombiano que ha pasado por grandes producciones nacionales, especialmente reconocido por su papel protagónico en la serie de Netflix, La primera vez. Desde muy niño mostró su talento para la actuación, pero fue una conversación telefónica con Robinson Díaz la que marcó el camino de su carrera.

En Se dice de mí , el actor paisa detalló que sus primeros pasos fueron en el teatro infantil en su natal Medellín, pero cuando se graduó del colegio se propuso ser actor profesional y le pidió consejo a Robinson Díaz.

¿Cómo se conocieron Emmanuel Restrepo y Robinson Díaz?

"Mi papá creció en el mismo barrio y en la misma cuadra de la familia de Robinson Díaz, entonces mi papá habla con él por teléfono, mientras yo estoy en el otro teléfono escuchando todo, y le dice: 'le voy a pasar a mi hijo para que hablen'", recordó Restrepo.

Muy emocionado y con apenas 17 años, Emmanuel Restrepo se presenta por teléfono con Robinson Díaz y le cuenta su deseo. "Le digo que yo tengo ganas de irme a estudiar a Bogotá y le pido consejos. Recuerdo que me dice: 'pero usted qué quiere hacer, ¿teatro o televisión?', yo le digo que teatro y él me recomienda el Teatro Libre".

Por su parte, Robinson Díaz también recordó la manera en la que escuchó a Restrepo, siendo un niño, compartirle con emoción su sueño de ser actor. "Él me dijo: 'Yo soy Emmanuel Restrepo, es que yo quiero estudiar actuación, ¿usted que me recomienda?'. Eso fue hace como 10 o 12 años, y le dije: 'Hermano, lo mejor es que estudie, tiene que estudiar en Bogotá y se va a la escuela del Teatro Libre'".

Así fue, Emmanuel Restrepo empacó sus maletas y decidió empezar sus clases en el sitio que Robinson Díaz le había recomendado. "Esa llamada se convierte en un hito en la familia, por hablar con Robinson Díaz", señaló el actor de 31 años.

Así fueron los primeros días de Emmanuel Restrepo de Bogotá: "Difíciles"

El recibimiento de la capital al joven lleno de sueños fue frío y melancólico. "Recuerdo llegar a esa habitación y que mi mamá me comprara lo básico. Mi mamá estuvo unos días, a los tres días se fue y yo no paraba de llorar, yo decía: '¿yo por qué tomé esta decisión, yo por qué me vine acá tan solo y con tanto frío?'".

Albeiro Restrepo, su papá, recordó especialmente una de las llamadas que recibió de su hijo en ese entonces. "Recuerdo que un día estaba haciendo mucho frío y llamó llorando porque tenía mucho frío. Entonces yo le dije: 'póngale cinta y periódico a las puertas y ventanas'".

A pesar de tener un estilo de vida complicado en Bogotá, Emmanuel Restrepo lo apostó todo por su sueño y empezó a ver los frutos, pero antes de eso necesitaba tener mejores ingresos para vivir en Bogotá, por lo que fundó la Compañía Nacional de las Artes con un grupo de amigos y hasta fue patinador en un famoso restaurante en la zona T de la capital.

Finalmente, llegó su primera oportunidad de trabajar en la televisión, aunque no fue lo que esperaba. "Había unas agencias de casting que llamaban a gente y yo mandé mi hoja de vida y me acuerdo que estaba paradito por allá atrás de una moto y esa era mi primera aparición en televisión. Después de eso vino Mujeres al límite, yo en ese momento no tenía manager pero logré hacer un par de capítulos y el primer proyecto grande que tengo se llama Yo soy Franky para Nickelodeon".