Emmanuel Restrepo, de La primera vez, decidió improvisar en Transmilenio tras años sin trabajo

A los 17 años, Emmanuel Restrepo abandonó Medellín, su ciudad natal, en busca de dar sus primeros pasos en la actuación en Bogotá, estudiando en el Teatro Libre. Su primer gran proyecto fue Yo soy Franky, de Nickelodeon, pero después de esa producción vinieron para el actor años de desempleo.

Emmanuel Restrepo pasó siete años desempleado

Luego de entrar a la televisión, pasaron siete años sin trabajo para el actor, quien empezó a buscar dinero para subsistir en otros empleos. "Fue muy duro, muy difícil, esos siete años de racha sin trabajo fueron muy difíciles", señaló.

En medio de ese tiempo, Emmanuel Restrepo incluso pensó en abandonar la actuación y por eso decidió ir a trabajar a Estados Unidos. "Ese ha sido uno de los únicos momentos en mi vida que he dicho: 'Ya no actúo más'. Yo no fui a Estados Unidos a cumplir el sueño de Hollywood, el ideal no era actuar allá, llegué convencido de que no iba a actuar más".

Sin embargo, el actor de 31 años reconoció que los malos tratos que pasó siendo mesero y lavando platos en ese país, sumado a la tristeza de no poder actuar, lo hicieron regresar a Colombia. "Hay migrantes que la logran, me les quito el sombrero, pero yo no era capaz. Yo tengo que actuar o sino me voy a morir acá siendo muy infeliz".

"Lo que daba más duro era que estudié cinco años arte dramático, viviendo ese sueño de querer ser actor. ¿Por qué estoy recogiendo platos y pizzas en un bar con gente que me trata así de mal?".

Emmanuel Restrepo trabajó en Transmilenio

El actor regresó a los seis meses a Bogotá, pero eso no abrió nuevos caminos. Entonces le apostó a ser improvisador en la ciudad, su gran escenario fueron los buses de Transmilenio.

Emmanuel Restrepo actuaba en los pasillos de los buses, promoviendo la consecuencia ciudadana a los pasajeros del servicio de transporte público. "Me impresionó, eso funcionaba. La gente puede entender cómo ser mejor persona dentro de la sociedad con un juego, era divino. También había gente muy brava, que no quería jugar, pero terminaba diciendo: 'es lo mejor que hice en el día'".

Alejandra Chamorro, amiga y colega de Restrepo, señaló que "recuerdo que no fue un trabajo vergonzoso o difícil, sino que a él le gustaba mucho. Sin embargo, él lo que quería de verdad era actuar".

Protagonizar La primera vez fue un deseo cumplido para Emmanuel Restrepo

Luego de 7 años de estar alejado de las cámaras, las luces y la acción logró formar parte del elenco de la producción Noticia de un secuestro y, casi de inmediato, fue aceptado como protagonista de la serie de Netflix La primera vez.

Eso pasó en marzo, pero lo que pocos saben es que ese fue uno de los deseos que Emmanuel Restrepo pidió al cielo al finalizar el año.

"Hoy en día va en la tercera temporada y yo soy como: 'no, esto no puede pasar'. La primera vez ha sido una tras otra y yo soy muy feliz de hacerlo, creo que tengo un regalo enorme desde los actores y actrices que tengo alrededor, como el equipo, los directores, el equipo técnico de acá de Caracol que es maravilloso. De verdad yo me siento muy agradecido".