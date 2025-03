Heriberto Sandoval, de Sábados Felices, confiesa que no supera la muerte de La Gorda Fabiola

El reconocido humorista Heriberto Sandoval lleva más de 40 años en Sábados Felices, el exitoso programa de Caracol Televisión. Es uno de los líderes de la producción, pero en medio de las risas ha tenido que despedir también a queridos compañeros y amigos como el director Ali Humar, la actriz Lucero Gómez y la querida Fabiola Posada, más recordada como La Gorda Fabiola. En Se Dice de Mí contó su historia sin máscaras.

Además de ser uno de los íconos del programa más antiguo de la televisión colombiana, Heriberto Sandoval también tiene entre sus reconocimientos un récord Guinness otorgado en 1995 por ser el cuentachistes más rápido del mundo. Jesús Emilio Vera, conocido como ‘Chumillo’, define a su colega como “una de las lenguas más rápidas que tiene Colombia”.

“Heriberto Sandoval contó 427 chistes completos, con inicio, desarrollo y desenlace, en una hora, alcanzando un promedio de 7,2 chistes por minuto durante un evento realizado el 11 de junio 1995 en Bogotá, Colombia”: así quedó consignada en el libro de los Récords Guinness la hazaña del humorista de Sábados Felices.

Los inicios de Heriberto Sandoval

Sin embargo, su vida no ha sido solo entre risas. Nacido el 20 de julio de 1959 en la provincia de García Rovira, en Santander, Heriberto Sandoval estuvo rodeado de limitaciones desde la infanciaa, pues según contó en Se Dice de Mí, sus padres hacían lo que estaba a su alcance para sostenerlos a él y sus 15 hermanos.

En la adolescencia decidió retirarse del colegio y, aunque en su familia lo apoyaron, le exigieron ponerse a realizar algún trabajo, por lo que terminó siendo empabilador en una fábrica de velas. Desde ese momento, fue construyendo la vida que deseaba y en el parque del pueblo empezó su admiración por los llamados ‘culebreros’, personajes que antiguamente vendían todo tipo de artículos hablando rápidamente y asegurado que tenían una culebra en su maletín para atrapar clientes y convencerlos de comprarles sus productos.

Para 1977 se graduó de bachiller y viajó a Bogotá para radicarse en la capital, en donde logró lo que se propuso desde el primer momento: hacer parte de Sábados Felices. Concursó varias veces como cuentachistes, luego ingresó al elenco y ahora se desempeña como libretista.

Encontrar un estilo “es difícil entre los comediantes y él lo encontró de una vez. Es un estilo único, inconfundible y es un estilo que no se puede imitar”, destaca Nelson Polanía, Polilla, humorista y amigo de Heriberto Sandoval.

Luego de graduarse como publicista y trabajar como cuentachistes, estudió Derecho y, aunque no es su prioridad, también litiga. Además de ser libretista de Sábados Felices, es uno de los encargados de hacer las audiciones de los nuevos talentos y tiene el don de la imitación.

“Puedo tener otro récord que es el del libretista que más ha durado escribiendo para un mismo programa. Llevo 35 años haciendo lo mismo y entonces va uno mutando de un lado a otro, ¿sí?, como una persona que se esfuerza o se esforzó por aportarle a un programa de humor, una institución de Colombia”, enfatiza.

La partida de grandes amigos

Para Heriberto Sandoval la muerte de La Gorda Fabiola, ídolo de Sábados Felices y una de las humoristas más queridas de Colombia, fue uno de “los golpes más grandes que habíamos recibido en toda la historia del programa”. “No esperábamos tan pronto ese desenlace”, recuerda con nostalgia.

En palabras de la esposa del humorista, la familiaridad que había entre Heriberto Sandoval y La Gorda Fabiola fue lo que hizo que el duelo por la partida de su querida amiga fuera tan difícil: “Es duro desprenderse de algo que realmente está muy cercano”.

“Ha sido muy difícil volver nuevamente a los hilos del programa pensando que Fabiola ya no está”, reconoció en Se Dice de Mí el humorista y esposo de la fallecida artista, Polilla, agregando que ella era la mamá del elenco de Sábados Felices.

Otras dolorosas partidas que ha tenido que enfrentar Heriberto Sandoval en los últimos años, además de la muerte de dos hermanos en medio de la pandemia del COVID-19, han sido las de la actriz de doblaje y humorista Lucero Gómez y del actor, director y presentador de televisión Alí Humar González.

Sin embargo, sigue adelante, amando lo que hace y acompañando a nuevos talentos.

“Cuando uno quiere algo hay que buscarlo y hay que agotar todo, si las cosas no se llegan a dar es porque uno simplemente deja de luchar por eso. Yo siempre quise Sábados Felices, pero a mí nunca me invitaron a ser parte del elenco, yo llegué. Si realmente uno tiene un sueño, las cosas se dan y las cosas cumplen, pero no hay que dejar de luchar, no hay que dejar de soñar”, concluye Heriberto Sandoval en Se Dice de Mí.