Daniella Álvarez: detalles de amputación de su pierna tras diagnóstico de cáncer

La modelo y presentadora Daniella Álvarez , quien fue coronada como Señorita Colombia en 2011 y representó al país en Miss Universo 2012, reveló recientemente detalles desconocidos sobre el inesperado giro que dio su vida en el 2020 cuando enfrentó un diagnóstico de cáncer antes de la amputación de parte de su pierna izquierda debido a una isquemia .

El diagnóstico de cáncer de Daniella Álvarez

En el podcast de Juan Pablo Dos Santos, Daniella Álvarez compartió una parte de su historia del que no había hablado públicamente: sus problemas de salud comenzaron con un diagnóstico de cáncer.

"Yo tenía un tumor que iba a ser muy malo, se llama linfoma, es un tumor que normalmente se multiplica por el cuerpo, es un cáncer muy fuerte", contó.

La modelo se aferró a su fe en Dios y le pidió que le cambiara el diagnóstico mientras esperaba los resultados de la biopsia que confirmarían si el tumor era cancerígeno.

Publicidad

Para su sorpresa, cuando llegó el resultado, este decía que no tenía un linfoma, sino un tumor de bajo grado que se debía retirar con cirugía, "sin quimio y sin radio".

(Lea también: Daniela Álvarez fue diagnosticada con "un cáncer muy fuerte", antes de la amputación de su pierna)

Publicidad

Aunque la cirugía fue efectiva para retirar el tumor, terminó causándole a Daniella Álvarez una isquemia, lo que llevó a la amputación de parte de su pierna izquierda.

"Dios me había escuchado, me cambió el diagnóstico con algo con lo que hoy soy feliz y puedo vivir", señaló.

La difícil decisión que tomó

Durante una entrevista en el programa Se Dice de Mí , en 2020, la modelo reveló detalles sobre la amputación de su pierna.

"Uno de mis pies quedó absolutamente más afectado a nivel de sangre que el otro y me tuvieron que hacer un cateterismo, no funcionó y yo pasé un mes tratando de esperar a que el pie hiciera perfusión, es decir, a que de alguna manera llegara sangre a mi pie", contó.

Publicidad

Daniella sufrió mucho durante este proceso, y su familia fue su principal apoyo. "Recuerdo cuando salía de una de las cirugías en las que no me irrigaba la sangre, yo gritaba del dolor porque sentía que me estaban amputando las piernas en vivo y en directo, en carne viva", afirmó sobre el dolor que estaba sintiendo.

(Lea también: Daniela Álvarez brilló representando a Colombia en el desfile de L’Oréal en París)

Publicidad

Después de tanto padecer, llegó el momento de tomar una dura decisión. "Un día llega el médico y me dice ‘Dani, quiero decirte que una de las posibilidades es amputación o quieres seguir esperando’. Ya sabemos que seguir esperando era grave porque podría ser algo fatal para mi salud y podría morir", señaló.

Daniella Álvarez habló de cómo tomó la decisión de la amputación de una pierna Foto: Se Dice De Mí

Aunque al principio se negó a esta posibilidad, finalmente tomó la decisión.

"La decisión la tomé yo increíblemente, mi familia entra un día al cuarto, ya ellos habían dicho que me iban todos a decir que estaban de acuerdo con la amputación, pero resultó ser que entraron en cuarto y casualmente yo les dije ‘bueno, familia, la verdad tomé la decisión y estoy decidida a perder el pie’", recordó.

Un símbolo de resiliencia

A pesar de estos desafíos, Daniella ha continuado con su vida de manera admirable. Ha vuelto a hacer las actividades que la hacen feliz como caminar, correr, nadar e incluso bailar con su prótesis. Su historia de superación y valentía ha inspirado a muchos, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia y esperanza no solo en Colombia.

Publicidad

(Lea también: Daniela Álvarez emociona con video de su recuperación tras 4 años de perder una pierna)