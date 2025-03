Lucumí, de Sábados Felices, reveló que fue secuestrado por un grupo armado: "Tengo un ángel"

El programa Sábados Felices, que lleva más de 50 años al aire, es uno de los favoritos de los televidentes, especialmente por su humor tradicional y sus entrañables personajes. Entre los más queridos se encuentra Hugo Neimer González, más conocido como Lucumí.

El oriundo del municipio de Suárez, Cauca, abrió su corazón en Se Dice de Mí y reveló los duros momentos que tuvo que enfrentar antes de llegar a Sábados Felices, el icónico espacio del humor.

La difícil infancia que lo marcó

Nació el 13 de julio de 1985 en el seno de una familia humilde. A pesar de las dificultades económicas, su madre, Betsabé Italia Chará, luchó incansablemente para sacar adelante a sus cuatro hijos, convirtiéndose en un pilar fundamental en sus vidas.

Lucumí recuerda con nostalgia haber crecido sin una figura paterna, ya que su padre se ausentó desde muy temprano en su vida. Esta ausencia marcó profundamente su infancia, pero también fortaleció el vínculo con su madre, quien asumió la crianza de sus hijos.

Sin embargo, cuando tenía 7 años, a su madre le surgió una oportunidad laboral en la ciudad de Cali, lo que la obligó a trasladarse. Ante su ausencia, fueron los hermanos mayores quienes asumieron la responsabilidad de cuidar a los más pequeños.

“Mi sueño era tener un timbal, pero entre esos sueños, quería trabajar en una emisora. Yo hacía micrófonos de palo y les envolvía un trapo y empezaba a improvisar”, dijo Lucumí en Se Dice De Mí en 2022.

El carisma y el innato talento para hacer reír convirtieron a Lucumí en un referente del humor colombiano, aunque en sus primeros años no era consciente de ese don. Las dificultades económicas y la ausencia de su madre, obligada a trabajar lejos para sostener a la familia, marcaron profundamente su infancia.

El día que Lucumí fue secuestrado por la guerrilla

Según relató el humorista, fue secuestrado por un grupo armado en su pueblo natal. Aunque afirmó que todo se debió a una confusión, la experiencia no dejó de ser un momento angustiante y marcado por el miedo.

“Me cogieron ahí. Yo digo que era la guerrilla y me dijeron que si yo era el hijo de un señor, y les dije que no... Llegó una camioneta y me subieron, me llevaron al otro lado del río Cauca”, reveló.

Después de un trayecto de aproximadamente 30 minutos, llegaron a un campamento guerrillero, donde uno de los miembros del grupo se dio cuenta del error que habían cometido al capturarlo por equivocación. “Yo prácticamente estuve en el campamento. Me decían 'ahora cuando amanezca lo matamos'. Yo como que tengo un ángel, porque ahí mismo apareció una de las guerrilleras y dijo usted no es, lo han confundido. Lo voy a ayudar”, mencionó Lucumí.

Mientras todo esto ocurría, su familia vivía momentos de angustia, desesperados por obtener respuestas sobre su paradero. “Lo primero que se me vino a la mente fue: ‘Lo mataron’. Porque el que se iba con ellos era muy difícil que volviera”, dijo Harinson González, hermano del humorista.

Tras ser liberado discretamente, el humorista tomó la decisión de trasladarse a Tuluá, Valle del Cauca, con la esperanza de comenzar una nueva vida lejos de la violencia y el peligro que, según él, corría en su pueblo.

El inicio en Sábados Felices

Lucumí trabajaba como reciclador y, mientras escuchaba la radio, su pasión por los chistes lo llevaba a anotarlos uno por uno. Así descubrió su talento para imitar voces y contar historias con gracia, despertando en él un sin fin de oportunidades en el humor.

Con el firme deseo de salir adelante, Lucumí buscó asesoría con el reconocido humorista Julián Madrid, más conocido como ‘Piroberta’, quien de inmediato reconoció su potencial para presentarse en Sábados Felices. Aunque tuvieron que pasar varios años para que ese sueño se hiciera realidad, su vida dio un giro radical después de su primera aparición en el programa.

Desde entonces, ganó seis programas consecutivos, consolidándose como una revelación en el humor nacional y dando inicio a una carrera llena de éxitos y reconocimientos en Sábados Felices.