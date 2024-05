Despacito, el éxito de Luis Fonsi, nació en un sueño: iba a cantar con Nicky Jam

En el año 2017 los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee revolucionaron la industria musical latina con su canción 'Despacito'. En ese momento, los dos cantantes lograron romper siete récords Guinness y, en la actualidad, todavía es una de las canciones con más reproducciones en las diferentes plataformas de reproducción.

>> Lea también: Luis Fonsi habla sobre el final de su matrimonio con Adamari López: "La decisión fue mía"

"Despacito tiene un espacio en mi vida, personal y profesional que siempre voy a celebrar y siempre voy a darle gracias a Dios, que puso sus manos sobre esa canción y me rodeó. Yo no hice esa canción solo", aseguró el cantante puertorriqueño.

¿Cómo nació Despacito? Luis Fonsi soñó con ella

Luis Fonsi señaló en Se Dice De Mí que tiene un gran agradecimiento por Erika Ender, compositora panameña que lo ayudó a escribir esta canción. "La canción nació en un sueño, suena muy loco, pero es la verdad", reveló.

Publicidad

El cantante puertorriqueño de 46 años detalló que "me levanté con la idea, con la canción, no de principio a fin, pero me levanté con el coro y la letra, el des-pa-ci-to, eso estaba aquí. Fui corriendo en calzoncillos para mi estudio, que queda al otro lado de la casa, y prendí todo, agarré la guitarra y estaba en el acorde perfecto y lo grabé".

Esa primera grabación "cruda", según el cantante, tenía apenas un poco del ritmo y un 50% de la letra en la que destacaban palabras como 'despacito' y 'Puerto Rico'. tiempo después a esa composición se sumaron dos colombianos, quienes ayudaron a darle forma a este éxito mundial.

Publicidad

>> Le puede interesar: Luis Fonsi recuerda cuando fue discriminado en Estados Unidos por ser latino

Se trata de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes trabajaron de la mano de Luis Fonsi para crear la canción completa que revolucionaría la música latina. "Ellos escuchan el demo de la canción, porque yo lo llevaba a todo lado, todos los productores, todos decían 'wow', pero nadie sabía qué hacer con ella".

Nicky Jam iba a cantar 'Despacito' con Luis Fonsi: ¿por qué no se concretó?

Definitivamente cuando Daddy Yankee se sumó a 'Despacito' le dio a este tema una nueva dimensión. Sin embargo, el plan inicial era que quien cantara con Luis Fonsi fuera Nicky Jam, otro gran exponente del género urbano.

De hecho, Nicky Jam grabó originalmente el tema, según reveló al programa el papá de Luis Fonsi, pero para la grabación del videoclip y la publicación del tema se cruzaron algunos temas y ahí apareció el puertorriqueño Daddy Yankee para trabajar en la canción.

Publicidad

"Llega ese genio y la canción subió como un cohete", aseguró Fonsi sobre el orgullo que sintió al colaborar con uno de los precursores del género urbano. "Yo respiro magia, se siente algo bonito, porque cuando suena ese cuatro puertorriqueño al inicio, ves todos los celulares salir y mis fans y mis no fans se conectan".