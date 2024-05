Luis Fonsi recuerda cuando fue discriminado en Estados Unidos por ser latino

Para Luis Fonsi convertirse en un reconocido cantante a nivel internacional no ha sido un camino fácil. El artista nació en Puerto Rico dentro de un hogar en el que había falta de recursos, motivo por el que a sus 10 años la familia toma la decisión de radicarse en Estados Unidos.

Luis Alfonso Rodríguez, padre de Luis Fonsi, detalló que la decisión de cambiar de país no fue nada fácil para ellos, pero, aunque la adaptación les costó, terminó por darles los resultados que ellos esperaban en la vida de todos sus hijos.

"En ese momento yo no me quería ir", reconoció Luis Fonsi y agregó que en ese momento "tenía 10 años y tenía mi escuela, el equipo de béisbol, el coro en el que cantaba todos los martes y jueves, mis primos, mi grupito en la escuela y de repente te dicen: 'vamos a vender la casa, vamos a llevarnos todo lo que tenemos en varias maletas y empezar de cero'".

La nueva vida inició en Orlando, Florida, donde Luis Fonsi ingresó a una escuela norteamericana y vivió momentos difíciles a causa de la discriminación a los latinos. "Te sueltan en una escuela americana, sin conocer a nadie, yo no quería, yo quería quedarme en Puerto Rico".

Ser el niño latino nuevo en la escuela lo hizo ser blanco de burlas y discriminación. "El Orlando que yo conocí no es el Orlando de hoy día, hoy día casi que hay más latinos que americanos", señaló el cantante.

En ese momento había un programa especial para que los migrantes latinos se adaptaran a las clases, pero él no lo disfrutaba porque "me tocaba en la parte de atrás de la escuela, como en una especie de tráiler, como excluido, me sentía como regañado, almorzábamos en un horario diferente, no había nadie en el comedor, éramos como los regañados, como los presos, no sé cómo explicarlo, pero yo odiaba ese programa. Ese fue el peor año, me puse muy rebelde, peleé muchísimo con los niños de la escuela".

Para octavo grado, el cantante le pidió a su familia que lo retiraran del programa, lo que le permitió tener los mismos horarios que sus compañeros americanos y, aseguró, "a los tres días estaba hablando inglés perfecto".

Pero con eso no se solucionó el tema de la discriminación, años más tarde volvió a enfrentar el rechazo por su origen. "Estaba saliendo con una amiguita, la invité al baile de graduación, y cuando le dijo a su mamá que yo era puertorriqueño la mamá le dijo: 'no, no puedes salir con un puertorriqueño'".

Aunque en ese momento no le dio importancia al tema, hoy en día asegura que "me hubiese gustado tener la madurez para enfrentarla y decirle: 'qué pena que pienses así y que tengas la mente tan cerrada, que el color de mi piel, por ser bronceadito, me hace diferente a los demás'".