Así obró cupido en la vida de la periodista Adriana Vargas en Estados Unidos

La periodista colombiana Adriana Vargas ha construido por varios años una gran carrera como presentadora de noticias en los Estados Unidos; tras radicarse en Nueva York, la mujer se divorció de su entonces esposo y se concentró totalmente en su trabajo. Pero el día menos pensado, cupido llegó a su vida.

Así conoció la periodista Adriana Vargas a Víctor Sino, su actual esposo

En esta historia de amor, cupido tiene nombre propio y es el de Adriana Aristizábal, periodista, escritora y gran amiga de Adriana Vargas. Su colega la invitó a su casa para una fiesta de despedida de un amigo y, a su vez, celebrar San Valentín en el año 2015.

En diálogo con Se Dice De Mí, Aristizábal reconoció que "mi plan era hacer una especie de cita a escondidas, en la que ni ella sabía que iba a conocer a Víctor, ni Víctor sabía que la iba a conocer a ella y así fue, pasó la magia, organizamos el cóctel".

El artista Vianey, el amigo en común que estaban despidiendo, fue testigo de este suceso. "Ahí es cuando Adriana llega y estos amigos mutuos le llevaron a un amigo, se conocieron y siento que fue un amor a primera vista".

Publicidad

Adriana Vargas, por su parte, recuerda que pensó en no ir a esa fiesta por el mal clima, pero fue su mamá la que la convenció de no dejar plantados a sus amigos. "Terminamos conociéndonos en esa fiesta, era una noche helada, congelada, nieve como no te imaginas para celebrar el San Valentín. Llegué y cupido hizo de las suyas, no paramos nunca de hablar y de reírnos desde entonces".

A los seis meses de noviazgo, Víctor Sino le pidió matrimonio en Londres. "Fue chistosísimo, él tuvo que ir por trabajo y recuerdo que él insistía que yo fuera a verlo y yo le decía; 'tengo noticiero, no creo que pueda sacar tiempo', pero fue para un 4 de julio. Yo sí decía que él estaba como raro".

Publicidad

Poco después la pareja le dio la bienvenida a su hija Victoria y, desde entonces, la familia vive feliz en los Estados Unidos. "Ella es una gran mamá, soy un hombre mu bendecido, los niños son su prioridad, Dios y nuestra familia. Estoy totalmente impresionado con lo que ella hace", señaló su esposo al programa.