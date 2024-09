Atentados de Pablo Escobar y la tragedia de Armero formaron a la periodista Adriana Vargas

Adriana Carolina Vargas Mayorga es una mujer que, según su círculo más cercano, "nació para ser periodista". En Se Dice De Mí, la periodista colombiana y su familia recordaron cómo fueron los primeros momentos en los que descubrió su pasión de vida.

¿Cómo descubrió Adriana Vargas que quería ser periodista?

Desde niña, en su casa, una vieja máquina de escribir fue la primera herramienta que llevó a Adriana Vargas a buscar el camino hacia el periodismo.

"Teníamos periódico en nuestro casa, hacia recortes de revistas y armaba el periódico", recordó Oswaldo Vargas, el papá de la periodista bogotana. "Yo me acuerdo que yo escribía periódicos, parte de mi diversión después del colegio era sentarme en la máquina de escribir de mis abuelos y escribía, armaba cuentos, me inventaba los deportes", agregó ella.

Además de esto, en el colegio era reconocida por ser la presentadora oficial de todos los eventos. "En una reunión de exalumnas, una preguntó: '¿Quién sabía que Adriana iba a ser presentadora?' y todas gritaron: '¡Yo!'", contó.

Publicidad

Las tragedias colombianas que marcaron la vida de Adriana Vargas y su trabajo como periodista

Además del juego en casa y el colegio, algunas tragedias de los años más difíciles de la historia de Colombia también marcaron la mirada crítica de Adriana Vargas para convertirse en periodista.

Especialmente, el atentado al centro comercial Centro 93 en el año 1993 en Bogotá, ordenado por el Cartel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar. "Iba en la ruta que me llevaba hasta mi casa y cuando veo toda la 15 llena de carros y humo. Toda la gente corriendo, llorando y gritando", detalló la bogotana.

Publicidad

Como este, otros episodios marcaron a Vargas y muchos otros colombianos. En su caso personal, la hicieron tener más motivación para ser periodista.

"Me acuerdo de la seguidilla de cosas que pasaron, cuando se tomaron el Palacio de Justicia en el 95, me acuerdo cuando pasó lo de Armero y me acuerdo de Omayra, yo también era una niña y ella estaba con ese flotador, eso me marcó por siempre. Esa es una cosa del periodismo, en el fondo a uno le duele, se le queda en los nervios", aseguró Adriana Vargas.