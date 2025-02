Haydée Ramírez, de Padres e Hijos, le regaló a su ex un "apartamento para que viviera con su esposa”

La actriz Haydée Ramírez, conocida como la ‘mamá de los colombianos’ por su emblemática interpretación en Padres e Hijos, reveló detalles íntimos sobre su vida amorosa, los motivos de su separación y una curiosa anécdota.

¿Qué pasó?

Durante su infancia, la vallecaucana recordó haber vivido con miedo debido al comportamiento violento de su padre, quien era un hombre sobreprotector y celoso. Según ella, esto la llevó a buscar el amor que tanto le faltó en esa etapa de su vida.

A los 17 años, se fue a vivir a Cali y, al poco tiempo, se casó con un hombre de 40 años. “Me casé con un hombre 20 años mayor que yo. Entonces me ofreció toda esa seguridad económica, afectiva, emocional que yo no tenía con mi papá”, reveló la actriz en Se Dice De Mí , quien recordó que se casó a escondidas de su padre porque este quería impedir la celebración.

Tras el nacimiento de su primer hijo, Gustavo, la actriz aseguró que la relación sentimental se fue deteriorando, según ella, porque su esposo dedicaba más tiempo a sus hijos. Esto no cambió con la llegada de su segundo hijo, Sebastián. “No cambió la dinámica, él estaba totalmente volcado en los niños. Yo empecé a hacer terapia y me ayudó mucho a entender muchas cosas. Hasta que le dije: ‘realmente no quiero tener más una relación contigo’”, relató sobre cómo su relación de 8 años culminó.

Haydée comenzó a reconstruir su vida, dando sus primeros pasos en la actuación. En una entrevista en el podcast ‘La Sala de Laura Acuña’, la actriz reveló que, tuvo que enfrentar una demanda interpuesta por su exesposo.

“Él decide demandarme en las condiciones más horribles de dolor para él, que yo no comparto, pero tengo la lucidez para entender y no irme en contra de él para desbaratarlo...Le dije ‘ellos -sus hijos- se quedan contigo porque no los voy a sacar de su entorno’”, dijo.

A pesar de las dificultades, para Haydée la prioridad era el bienestar de sus hijos. Aunque decidió que ellos vivieran con su padre, estableció un acuerdo que incluía poder verlos diariamente, compartir los fines de semana y durante las vacaciones.

Mientras brillaba en la televisión colombiana, Haydée mencionó que nunca le reclamó bienes materiales a su exesposo por “orgullo”. No obstante, reconoció que cuando su exesposo enfrentó problemas económicos, dejó a un lado las tensiones del pasado y decidió ayudarlo.

“Él decidió que me dejaba en la calle y la vida nos puso a que yo iba para arriba y él iba para abajo...Finalmente, él, como se quebró y quedó sin nada, decidí darle un apartamento que es mío para que viviera con su esposa”, reveló Haydée entre risas.

La enfermedad que enfrentó Haydée Ramírez

La actriz Haydée Ramírez reveló en Se Dice De Mí que fue diagnosticada con una dura enfermedad cuando se encontraba grabando la producción de Padres e Hijos y otras telenovelas, según ella, tuvo una recarga laboral que afectó su salud.

Haydée Ramírez fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Se Dice De Mí

Fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad causada por la degeneración de las fibras nerviosas. En medio de su necesidad de entender qué pasó con su salud, se percató de que el uso de un endulzante sin calorías terminó desencadenando su complicado estado. “Fue otro momento muy complejo donde la vida como que te pone en jaque...Tenía visión doble y la memoria a corto plazo la perdí total”, aseguró.

En poco tiempo, con valentía y fortaleza, se fue recuperando porque tenía claro que “no iba a vivir en función de la enfermedad”.