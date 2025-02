"Su cuerpo colapsó": crudo testimonio de Haydée Ramírez, de Padres e Hijos, sobre muerte de su hijo

Haydée Ramírez, recordada por su interpretación de Gabriela Sánchez en la telenovela Padres e Hijos, reveló en Se Dice De Mí su trayectoria como actriz, su compleja relación con su padre, las dificultades de su primer matrimonio y la dura pérdida de su hijo mayor.

La compleja relación con su padre

La actriz contó detalles de su vida personal ,que la han marcado desde su niñez, como los celos de su padre. “Era muy celoso. Mi papá me cuidaba mucho. Le parecía que yo no tenía un candidato perfecto, no existía 'el afortunado'. En ese sentido, fue muy difícil tener esa libertad. Cuando tuve mi primer novio, me vio agarrada de la mano con él, me llevó a la casa y me pegó durísimo. Yo estaba aterrada”, mencionó Haydée, quien recuerda que el agresivo comportamiento de su padre también era causado por el alcohol.

Ese hecho hizo que la actriz tuviera una infancia marcada por el miedo a su padre. Poco a poco, tuvo que ir sanando esas heridas causadas por los celos y la sobreprotección paterna.

A los 17 años, salió de su natal Sevilla, Valle del Cauca, y se mudó a Cali para vivir con su tía, quien se convirtió en su figura materna, brindándole apoyo emocional y estabilidad. A los 20 años, Haydée contrajo matrimonio con un hombre de 40 años, con quien tuvo dos hijos.

“Me casé con un hombre 20 años mayor que yo. Entonces me ofreció toda esa seguridad económica, afectiva, emocional que yo no tenía con mi papá”, reveló la actriz.

Fruto de su matrimonio, nació su primer hijo, Gustavo. No obstante, pese a la felicidad de su nacimiento, su relación sentimental empezó a deteriorarse. Según ella, esto se debió a que su esposo se dedicó exclusivamente a su rol como padre, descuidando la relación de pareja.

Tras la separación, sus hijos –Gustavo y Sebastián- se quedaron viviendo con su exesposo. Establecieron un acuerdo para que ella pudiera verlos diariamente y compartir con ellos las vacaciones.

Sin embargo, en una entrevista en el podcast ‘La Sala de Laura Acuña’, la actriz reveló que, luego de su divorcio, empezó a construir su carrera en la actuación, lo que hizo que su estabilidad económica fuera en ascenso, mientras que su exesposo no contaba con la misma suerte.

“Yo iba para arriba y él iba para abajo... Finalmente, él, como se quebró y quedó sin nada, decidí darle un apartamento que es mío para que viviera con su esposa”, dijo Haydée entre risas.

El dolor de la pérdida de un hijo

La reconocida actriz tuvo que enfrentar la muerte de su hijo Gustavo cuando este tenía 33 años. El joven comenzó a presentar problemas de ansiedad y depresión, lo que preocupó profundamente a sus padres.

En su decisión de buscar ayuda, optaron por buscar los métodos más efectivos para tratar esta enfermedad. “Yo no quería que él se medicara, teníamos posiciones distintas frente al tratamiento de la ansiedad y la depresión, pero lo apoyé”, reveló Haydée en Se Dice De Mí.

Gustavo tomó la decisión de medicarse para tratar su salud mental, un tema con el que su madre no estaba de acuerdo. Preocupada por la adicción que su hijo estaba desarrollando debido al consumo de medicamentos, decidió hablar con el psiquiatra.

La situación se complicó cuando Gustavo comenzó a mezclar los medicamentos con otras drogas y sustancias, como marihuana, cocaína e incluso alcohol. “A mí me angustiaba mucho verlo lleno de medicamento. Tomaba alrededor de 15 pastillas, una cosa absurda. Se nos empezó a salir de las manos porque además tenía el gen de la adicción”, explicó en el podcast.

Luego de estar mes y medio bajo la supervisión de su mamá, quien intentó lo imposible por mejorar su bienestar, Gustavo tuvo que regresar a Bogotá a trabajar. Dos días después, Haydée no recibía llamadas de su hijo, por lo que decidió ir a su apartamento y lo encontró en coma.

“Él se intoxicó, su cuerpo colapsó totalmente...Yo creo que lo que pasó es que él no quería realmente estar aquí”, aseguró.

Un proceso de sanación

Tras la pérdida de su hijo, Haydée se aferró a la esperanza de curar su dolor y buscó ayuda en grupos de apoyo para sobrellevar su duelo. Según ella, hizo mucho trabajo emocional y personal para ver con otros ojos la muerte de su hijo.

"Hoy en día, cada vez que hablo de mi hijo, y después de seis años de proceso de psicoterapia, grupos de apoyo y mucho trabajo interno adicional, siento que mi conexión con él sigue siendo intacta, ya no desde el dolor, sino desde el amor. Cuando tengo la posibilidad de hablar de él, me produce mucha alegría porque es una manera de seguir sanando”, concluyó.