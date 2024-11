Juliana Velásquez y 'La Colombiana', su respuesta a la polémica canción +57: "No es mi favorita"

Tras la polémica generada por la letra de la canción +57, en la cual participaron reconocidos reguetoneros colombianos como Karol G, Feid, J Balvin y Maluma, estos artistas no quedaron envueltos en una avalancha de críticas. Las reacciones negativas provinieron de seguidores y hasta otros músicos, entre ellos, Juliana Velásquez, quien dio una respuesta contundente a ese sencillo.

Y es que los seguidores esperaban con altas expectativas el estreno de la canción, concebida como un homenaje a la cultura colombiana. Sin embargo, tras su lanzamiento el jueves 7 de noviembre, las reacciones en menos de 48 horas no fueron las esperadas.

La canción, que actualmente cuenta con más de 38 millones de reproducciones en YouTube, ha generado una división de opiniones en las redes sociales. Una de las primeras críticas provino de la revista Rolling Stone en español, que calificó la canción como un “desastre” y una “apología a la sexualización de menores”.

“Mi +57”: Juliana Velásquez

Sumándose a la tendencia, Juliana Velásquez, quien ha tenido un gran ascenso en su trayectoria musical, aprovechó su talento y, al ritmo de la cumbia, publicó en sus redes sociales un abrebocas de su nuevo sencillo, el cual presentó como “mi +57”.

En el reel que subió a la red social Instagram, se le ve caminando por el centro de Bogotá y luego tomando con sus manos un mango biche. Este video ya cuenta con más de 60 mil me gusta y una ola de comentarios positivos sobre el estreno de su nueva canción.

Las actrices Majida Issa, Paula Castaño y Yaneth Waldman comentaron la publicación y elogiaron el nuevo sencillo: 'Eso, esta colombiana es otra cosa', 'Este +57 SÍ me gusta'. Asimismo, otras personalidades se sumaron para apoyar a la artista. El lanzamiento oficial del tema se hizo el jueves 21 de noviembre y así suena:

Recientemente, en una entrevista con Día a Día, de Caracol Televisión, donde reveló detalles sobre su nuevo sencillo 'La Colombiana', la joven aprovechó para mencionar que su sueño es poder colaborar con Juanes y Karol G. “La admiro profundamente, siento que es una mujer que ha hecho demasiado también por el nombre de las colombianas en el mundo”.

Por supuesto, no pasó desapercibida su respuesta sobre lo que piensa de la canción +57, en la que expresó: “No es mi canción favorita, no soy muy amante ni de la canción ni de la letra, pero me parece hermosa la intención de los artistas colombianos de siempre querer darse la mano y crecer juntos”. Además, enfatizó que, aunque no le guste la canción, admira a los artistas y ama el género del reguetón.

Los inicios de Juliana Velásquez

Juliana Velásquez empezó en la televisión colombiana en 2004, con seis años, cuando participó en el concurso de canto ‘Angelitos’ de Caracol Televisión. Luego, fue una de las figuras más reconocidas en el programa ‘Club 10’.

Juliana Velásquez en el programa ‘Club 10’ Colprensa

Tras varios años inició su carrea en actuación y estuvo en grandes producciones como ‘La Gloria de Lucho’, ‘Historia de un crimen: Colmenares’, entre otros.

La actriz decidió embarcarse en otro de sus sueños: lanzar su proyecto como cantautora. Desde el principio, demostró su pasión por los ritmos latinos, especialmente la cumbia de su país.

En 2021, recibió su primer Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo y ese mismo año ganó el galardón a Artista Pop Femenina en los Premios Nuestra Tierra. “Toda la vida fui más actriz que cantante y siempre soñé con algún día ganarme un Óscar, pero cuando un día me llaman a decirme 'estás nominada a los Latin Grammy', yo no lo podía creer. Ni siquiera sabía que habían mandado mi música y que estaba en consideración”, aseguró la joven artista en Se Dice De Mí.

Además, la revista Rolling Stone la reconoció como 'el futuro de la música', y sin duda, Juliana se ha convertido en un ejemplo de disciplina y perseverancia. Su manera de contar historias ha tenido una gran acogida entre el público, que cada día apoya más su carrera artística.

Latin Grammy para Juliana Velásquez como Mejor Artista Nuevo Archivo

Sus dos primeros álbumes, 'Juliana' y 'Dos dos dos', tuvieron un gran éxito, lo que motivó a la cantante a seguir persiguiendo su sueño de ganar credibilidad como artista. Ella misma aseguró que “no ha sido fácil cambiar el chip de las personas para que te permitan abrirte la puerta a ciertas oportunidades”.

Además de lanzar su disco 'Mar Adentro', el cual viene acompañado de su primer libro con el mismo nombre, se consolidó como una promesa en la música colombiana. Recientemente, lanzó su sencillo 'La Colombiana', que no solo sorprende con sus nuevos ritmos, sino que también rinde homenaje a las mujeres de su país.

