La actriz Bibiana Navas recordó cómo vivió la tragedia de Armero: "Un pueblo fantasma"

La tragedia de Armero, el 13 de noviembre de 1985, acabó con la vida de al menos 25 mil personas, una catástrofe marcó para siempre la historia de Colombia y dejó una profunda huella en la vida de la actriz Bibiana Navas y su familia quienes se encontraban en una zona aledaña al desastre. La artista, conocida por trabajar en producciones como Pedro el escamoso y Paraíso Blanco, recordó esta experiencia en Se Dice de Mí en el 2023.

“En un principio yo pensé que estaba cayendo granizo y resulta que caía era arena”, recordó Luz Amparo Molano, madre de la actriz, quien al principio no entendía qué era lo que estaba pasando.

El día anterior a la tragedia, Bibiana y su familia pasaban una tarde común y corriente. Aunque una ‘lluvia’ inusual prendió las alarmas, jamás imaginaron lo que estaba por suceder.

"Esa tarde mi hermana Bibiana estaba en nuestra casa con muchos amigos del colegio ensayando una obra de teatro, yo recuerdo que como a eso de las 4:00 p.m. uno de ellos empezó a gritar que le estaba cayendo cemento y nos dimos cuenta de que había una lloviznita de una arena delgaditica”, aseguró Óscar Mauricio Navas, hermano de Bibiana.

Una noche apocalíptica en Armero

Las horas transcurrían con normalidad para ellos, pero los habitantes de Armero vivieron una completa pesadilla. “Nadie sabía realmente que era lo que iba a pasar, nunca nadie se imaginaba nada, pero esa noche de Armero y de todos esos pueblos aledaños fue como una noche muy apocalíptica”, comentó la actriz.

Su abuelo fue el primero en familia en darse cuenta de la magnitud de la tragedia que ocurría muy cerca de ellos. "Recuerdo que mi abuelo tenía fincas, él se subió como por una montaña y se dio cuenta que todo eso estaba hecho en mar del lodo”, afirmó Bibiana Navas.

La erupción del volcán Nevado del Ruiz generó una serie de lahares, es decir, un flujo de lodo y escombros volcánicos que arrasó con todo a su paso siguiendo el cauce del río Gualí. El abuelo de la actriz temió por los trabajadores que se encontraban allí.

La tragedia de Armero dejó 25 mil muertos y Omayra Sánchez se convirtió en un símbolo Fotos: Colprensa

“Mi papá tenía una finca la orilla del río Gualí, para él fue muy traumático de pensar que sus trabajadores se hubieran ido ahí”, aseguró Luz Amparo Molano, madre de la actriz.

Aun sin tener claro qué sucedía, los sonidos de la tragedia marcaron la noche de Bibiana Navas y su familia. "Yo no me podía dormir porque yo le decía a mamá ‘oiga, están gritando’ y ella me dijo ‘sí’ y se oían unos gritos a lo lejos, haz de cuenta un pueblo fantasma”, dijo la actriz.

La familia se enteró por radio al otro día, cerca de las 10:00 a.m. que Armero había desaparecido. "Al otro día, toda Colombia se entera y todos nos enteramos de qué era lo que había pasado”, recordó Óscar Mauricio Navas.

¿Qué pasó exactamente en Armero?

Este 13 de noviembre se conmemoran 39 años de uno de los desastres naturales más impactantes en la historia de Colombia: la tragedia de Armero. Este evento, el segundo desastre volcánico más letal del siglo XX, dejó una marca profunda en la memoria del país, destruyendo cientos de familias.

En noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz, tras 69 años de inactividad, erupcionó. El calor generado provocó el deshielo de los glaciares, desencadenando una avalancha de lodo y escombros que descendió rápidamente por el río Lagunilla, arrasando con el municipio de Armero, en el departamento del Tolima.

Lecciones de dolor y superación a 39 años de la tragedia de Armero Fotos: Colprensa

A pesar de los años transcurridos, el dolor de las familias afectadas sigue vivo. Muchas madres aún buscan respuestas sobre el paradero de sus hijos, algunos de los cuales fueron dados en adopción a padres adoptivos en el extranjero y sin registros claros que contribuyan a su identificación.

