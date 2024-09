El día que Jorge Villamizar, de Bacilos, le abrió un concierto a Gustavo Cerati en Quito

El camino de Jorge Villamizar estuvo lleno de música desde su niñez, pues su mamá fue maestra de guitarra para niños en Montería, su ciudad natal y luego en Quito, Ecuador, ciudad en la que se crio. Uno de los primeros momentos que le demostró que debía seguir con la música fue ser telonero de Soda Stereo.

¿Quién es Jorge Villamizar?

Nacido en Montería el 14 de octubre de 1970, con padres bogotanos, Jorge Villamizar es un músico colombiano que, desde muy joven se interesó por la música y en su adolescencia fue un gran seguidor del rock en español.

Debido al trabajo de su papá se radicó desde muy niño con su familia en Quito, Ecuador, una situación que, aunque le causó tristeza, lo llevó a descubrir la música latinoamericana desde muchas perspectivas. Tenía tan solo 15 años cuando, gracias a una emisora local, le abrió un concierto a Soda Stereo.

El día que Jorge Villamizar compartió escenario con Gustavo Cerati

En diálogo con Se Dice De Mí , el músico colombiano recordó que en esa edad encontró en el rock en español un gran refugio, por lo que fue un sueño hecho realidad abrir el concierto de una de las bandas más importantes del momento y de la historia del género.

"No sé, no entiendo bien cómo terminamos ahí, pero abrimos ese show. Éramos seis pelados del colegio chiquititos, ellos [Soda Stereo] nos llevaban 10 años, nosotros estábamos entre 13 o 14, ellos tenían 24", aseguró.

El músico colombiano había cumplido el sueño de todo adolescente de la época: tener una banda de rock y ser telonero de Soda Stereo. Su hermano, Felipe Villamizar, recordó que ese día "llegó a la casa con la guitarra firmada por los tres de Soda Stereo".

Jorge Villamizar se decidió por la vida militar

Aunque su corazón le decía que fuera músico, su mente lo incitó a apostarle a la carrera militar, la cual descubrió que no era lo suyo más rápido de lo esperado. "Todo chévere hasta la primera mañana que me desperté, oí unos pitos y de repente un tipo pegándole a la cama: 'oiga, recluta, ¿usted dónde cree que está, en el hotel Hilton? A la ducha'".

Fue casi un año en el que vivió la vida militar. "Me dediqué a leer, leía y leía libros, y me dediqué a otra vaina, a enseñarle a mis compañeros matemáticas. No había chicas, como adolescente y es algo que toda la vida me ha despistado, concentrado en qué hay que hacer y pasó otra cosa: empecé a escribir música".