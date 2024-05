María Fernanda Aristizábal habla de su novio y los atributos que conquistaron su corazón

La actual anfitriona del Desafío XX, María Fernanda Aristizábal, conquista corazones y miradas de admiración todos los días con su trabajo en la televisión nacional y desde hace varios años en su paso por los certámenes de belleza. Pero su corazón está ocupado desde antes de que la corona llegará a su vida.

María Fernanda Aristizábal sostiene una relación amorosa, desde mediados de 2019, con Daniel Arango, un profesional en Negocios Internacionales y empresario paisa que se ganó su corazón de manera inesperada.

¿Cómo inició la relación entre María Fernanda Aristizábal y su novio?

La modelo quindiana señala que está absolutamente enamorada y se siente la mujer más feliz del mundo al lado de su también mejor amigo. "Él ha estado en todo, desde el momento antes de yo decir que quería ser reina".

Aristizábal recuerda que "lo conocí en el 2019, yo tuve una relación larga de 8 años, terminé esa relación y dije: 'no quiero novios por un buen tiempo'. Pero me presentaron a Daniel y uno no puede decirle 'no' a la vida y a las cosas que van sucediendo y como uno las va sintiendo".

Por su parte, Daniel Arango no tiene más que palabras de admiración y amor al expresarse de la mujer más bella para sus ojos y para miles de colombianos. "Nos dimos la oportunidad de conocernos bien como personas y de pronto hicimos ese 'click', nos vimos como más que una pareja, sino amigos, compañeros de vida y en poco tiempo desarrollamos una relación muy fuerte", detalla él.

Daniel Arango, novio de María Fernanda Aristizábal, fue su gran apoyo para Miss Universo

El amor entre este paisa y esta quindiana inició justo cuando a ella le llega la oferta para participar en la edición 67 del entonces Concurso Nacional de Belleza. Por lo que Daniel Arango se convirtió en un gran soporte para María Fernanda Aristizábal en medio de todo su proceso para llegar a Miss Universo.

"Acabábamos de volvernos novios y la llamaron a decirle la noticia. Le habían dicho que representara a Antioquia o Valle, pero ella tomó la decisión del Quindío porque fue ahí donde creció", recuerda Arango sobre el inicio de ese camino. "Cuando llegó a Señorita Colombia la familia entera estaba en Cartagena, viendo esa final, estábamos todos en las gradas como una gran barra y cuando ganó todo mundo llorando y abrazándose".

Daniel Arango acompañó a María Fernanda Aristizábal en medio del difícil momento de enterarse que por problemas del CNB con Miss Universo y la pandemia del covid-19, ella no podría representar al país en el concurso internacional. Sin embargo, en 2022 se dio finalmente la oportunidad de que la quindiana cumpliera su sueño.

"Sentimos tranquilidad cuando vimos que Mafe sí iba a cumplir su sueño, porque ella se propone las cosas y da todo de sí", recuerda el novio de María Fernanda Aristizábal orgulloso por la representación de la modelo en Miss Universe 2022, cuando quedó en el sexto lugar.