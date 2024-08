Muerte de Kaleth Morales devastó a su papá y le dejó una dura reflexión: “Preferí la fama”

Este 24 de agosto se cumplen 19 años desde la trágica muerte de Kaleth Morales, el joven cantautor que revolucionó el vallenato con su estilo fresco y su talento indiscutible. El rey de la nueva ola, quien perdió la vida en un accidente, dejó una huella imborrable en su familia y en el mundo de la música.

La partida de Kaleth Morales fue un golpe devastador para su familia, especialmente para su padre, Miguel Morales. "Cuando se muere un hijo, eso no se olvida nunca, yo creo que uno se muere con él. Yo a mi hijo no lo he podido olvidar ni lo voy a olvidar nunca", expresó con profunda tristeza en Se Dice de Mí.

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, describió el dolor que su abuelo Miguel Morales y su abuela Nevis Troya han llevado desde entonces: "La partida de mi papá ha sido, creo, uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Perder un hijo debe ser algo muy fuerte".

Sin embargo, Miguel Morales, quien dedicó gran parte de su vida a la música y al trabajo, reflexionó sobre cómo la pérdida del joven cantautor lo hizo replantearse sus prioridades. " Nunca le di ese amor a mis hijos como tenía que dárselo, porque preferí el trabajo, preferí la fama, y cuando muere Kaleth es que me doy cuenta que lo más importante de la vida es la familia, los hijos, la esposa", comentó Morales, quien reconoce que, en su afán por alcanzar el éxito, descuidó momentos valiosos.

Nevis Troya, esposa de Miguel, también compartió el dolor que su esposo ha cargado desde la muerte de Kaleth Morales: "Él sintió mucho no haber aprovechado esos momentos maravillosos cuando los hijos estaban en el colegio, cuando uno ve sus logros. Él no pudo vivir esos momentos por estar dedicado al trabajo".

Tras la tragedia, el mayor de la dinastía Morales encontró en la fe un refugio para sanar su dolor. "Empezamos a descubrir a un Miguel Morales que primeramente busca a Dios, porque eso fue lo primero que él hizo. Él entendió que no había otra manera de sanar ese dolor sino de la mano de Dios", comentó su hija Eva Sandrith Morales.

Y es que la muerte de Kaleth Morales, aunque dolorosa, también transformó a Miguel Morales en un hombre más sociable y amoroso, según cuentan sus seres más cercanos.

Hoy, Miguel Morales es un abuelo orgulloso de 14 nietos y sigue siendo una figura vital en su familia. A pesar de los años transcurridos desde su partida, el recuerdo de Kaleth sigue vivo en cada uno de ellos, y su legado musical perdura entre sus seguidores.