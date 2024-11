Obrero murió en accidente laboral: cayó de un noveno piso en plena construcción

En Colombia, diariamente ocurren 1.342 accidentes laborales, según el Consejo Colombiano de Seguridad, muchos de los cuales podrían haberse evitado. Séptimo Día conoció varios casos en los que familiares de víctimas fatales piden justicia, tal como lo hacen otros trabajadores que resultaron gravemente lesionados.

>>> Exmiembro de bandas que roban motos en Colombia revela métodos más comunes

Trabajador accidentado en Pitalito

Luis Elber Navia, padre de dos niños, fue contratado en enero de 2024 por Jaimiro Trujillo, representante de la empresa Construcor, para trabajar en la construcción de un edificio.

A Sus labores iniciales de pañetar dentro del edificio, luego se le sumaron trabajos en la fachada utilizando un malacate, un tipo de andamio colgante.

Publicidad

“Yo le dije: ‘amárrese duro’ y me dijo ‘sí, mamá, yo voy super amarrado, mamita, no se preocupe’”, recordó su mamá.

Sin embargo, no todo estaba tan seguro como se pensaba. Desde semanas antes del accidente, Luis ya había alertado a su empleador sobre fallas en las guayas del malacate y la falta de equipos de seguridad, como un arnés y una línea de vida, sin obtener respuesta. Fueron varios los chats en los que esto quedó registrado.

Séptimo Día

Publicidad

El 28 de junio de 2024, mientras trabajaba en el noveno piso, el malacate colapsó, provocando su caída. Luis fue trasladado al Hospital Departamental San Antonio, donde permaneció 12 días en cuidados intensivos antes de fallecer debido a la gravedad de sus heridas. Su madre y esposa relatan cómo este accidente cambió la vida de su familia para siempre.

“Es que lo que pasa es que Luis cayó en un noveno piso. Yo me puse a llorar y llamé a mi suegra”, contó Lorena Martínez, la esposa de este trabajador.

¿Por qué falló el andamio?

Uriel Reyes, compañero de Luis, señaló que los equipos estaban en pésimas condiciones y que la falta de mantenimiento fue determinante en el accidente.

Conversaciones de WhatsApp entre Luis y su empleador respaldan estas afirmaciones. En uno de los mensajes, el trabajador escribió: "Master, no se olvide del arnés...", dejando en evidencia la falta de equipos básicos de seguridad.

Publicidad

De hecho, cuatro días antes del fatal incidente, Luis dejó un mensaje que fue casi como una premonición: “Hágale que yo no lo dejo morir, pero tampoco me deje morir, master”.

El chat 4 días antes del accidente laboral de Luis Séptimo Día

La familia de Luis Elber, representada por la abogada Ana María Morales, inició un proceso judicial contra los responsables por negligencia.

Publicidad

>>> Jóvenes casi pierden la vida al forcejear tras un intento de hurto de motocicleta

Por su parte, Jaimiro Trujillo y David Martín, representante de la firma a cargo del edificio, niegan que haya de su parte una responsabilidad directa en la muerte del trabajador, a pesar de la evidente precariedad de las condiciones laborales.

La familia de Luis espera justicia y que haya una respuesta clara de las empresas involucradas, pues dicen que son los únicos responsables.

“Los dueños, o no sé quién esté a cargo de esa obra, tienen mucho que ver porque él no estaba trabajando con las herramientas necesarias, digo yo, porque si él hubiera estado trabajando con eso, él no hubiera tenido un accidente”, enfatizó Lorena Martínez.