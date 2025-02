No es su celular, se cayó WhatsApp: ¿qué pasó y cuándo se restablecerá?

¿Notó que la aplicación de WhatsApp no estaba funcionando en su teléfono o computadora? A través de la red social X, varios usuarios informaron sobre la caída del servicio en la mañana del viernes 28 de febrero, mencionando que no podían enviar mensajes, acceder a computadoras ni realizar llamadas. Hasta el momento, la aplicación no ha emitido un comunicado sobre la falla, y se espera que el sistema se restablezca a lo largo del día.

Mientras tanto, los usuarios han compartido comentarios y memes sobre el suceso, con mensajes como: "Pensé que no tenía internet porque mis mensajes de WhatsApp no salían, hasta que entré a Twitter y vi que se había caído"; "Estaba en medio de un chisme y se ha caído WhatsApp"; "Todos hablando de la caída de WhatsApp, yo sin enterarme de nada porque nadie me habla".

¿Qué hacer cuándo no funciona WhatsApp?

Durante la interrupción del servicio, los usuarios suelen recurrir a otras aplicaciones de mensajería para mantenerse comunicados. Telegram, por ejemplo, ha sido una de las principales alternativas, destacada por sus chats en la nube, canales de difusión y su versión web que no requiere conexión con el teléfono. Otras opciones incluyen Discord, popular entre comunidades de videojuegos, y Google Messages e iMessage, que ofrecen funciones avanzadas de mensajería para usuarios de Android y Apple, respectivamente.

Noticia en desarrollo...

DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co