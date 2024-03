Si cuenta con un dispositivo iPhone, así podrá avisar cuando haya llegado bien a su destino

En un mundo donde la seguridad se ha vuelto una preocupación creciente, es fundamental contar con herramientas que nos brinden tranquilidad durante nuestros desplazamientos, especialmente luego de eventos sociales. Muchos desconocen que los dispositivos iPhone ofrecen una función discreta pero invaluable: el 'Reporte', también conocido como 'Check in'. Esta característica, disponible en todos los iPhones con la última versión del sistema operativo iOS 17, permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con familiares y amigos de confianza, ofreciendo una capa adicional de seguridad y tranquilidad.



¿Qué es el 'Reporte' y cómo funciona?

El 'Reporte' es una función integrada en la aplicación Mensajes de su iPhone, lo que significa que no es necesario descargar ninguna aplicación adicional para utilizarla. Con ella, puede compartir su ubicación y seguir su viaje con un contacto de confianza. En caso de que su dispositivo no se desplace durante un período prolongado o no llegue a su destino a tiempo, el contacto designado recibirá una notificación, garantizando una respuesta rápida en caso de cualquier eventualidad.

¿Cómo configurar y utilizar el 'Reporte'?

Configurar el 'Reporte' en su iPhone es sencillo y solo requiere unos pocos pasos:



Abra la aplicación Mensajes y seleccione la conversación con el contacto al que desea enviar el reporte. Toque el botón 'Apps' y seleccione 'Más'. Busque y seleccione la opción 'Reporte' (también conocida como 'Check in'). Elija entre las dos opciones disponibles: 'Cuando llegue' o 'Tras un temporizador', según sus necesidades. Complete los detalles requeridos, como el destino y el medio de transporte si selecciona 'Cuando llegue', o el tiempo de temporizador si elige la segunda opción. Una vez configurado, toque 'Enviar' para activar el reporte.

Además de compartir su ubicación, el 'Reporte' le permite personalizar los detalles que se comparten durante la sesión. Puede elegir entre una opción 'Limitada', que incluye la ubicación actual, la intensidad de la señal de red y los detalles de la batería, o una opción 'Completa', que agrega la ruta recorrida y la última vez que se desbloqueó el iPhone.



¿Cómo desactivar la función ‘Reporte’?

Si necesita cancelar un reporte en curso o agregar más tiempo a la sesión, puede hacerlo fácilmente siguiendo estos pasos:



Abra la conversación donde envió el reporte. Toque 'Detalles' en el mensaje de reporte. Seleccione la opción adecuada: 'Cancelar sesión de Reporte' o 'Más tiempo', según sea necesario.

Con unos simples pasos, puede compartir su ubicación con seres queridos y garantizar su seguridad durante sus desplazamientos. No espere hasta que sea demasiado tarde; active el 'Reporte' hoy mismo y viaje con confianza.