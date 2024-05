Desgarradores audios de policías durante ataque en Morales: “Mi sargento, no me deje morir”

Es crítica la situación en el municipio deMorales, Cauca, donde se cumplen más de dos horas de combates entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC.

El ataque a una estación de Policía cobró la vida de dos uniformados, identificados como Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego López Domínguez. Además, en audio quedó registrado cómo los integrantes de la institución hicieron un desgarrador llamado, pidiendo ayuda y que no los dejaran morir.

“Mi sargento, me dieron mi sargento... mi sargento, no me deje morir”, indicó uno de los afectados en medio de los ataques en el municipio de Morales.

#LOÚLTIMO | Se confirmó que dos policías murieron en el municipio de Morales, Cauca, en el ataque armado que han perpetrado disidencias de las FARC desde horas de la mañana contra la estación de Policía.



La Policía Nacional confirmó, además, que un helicóptero Black Hawk que llegaba a Morales para apoyar a los uniformados hostigados en Morales fue atacado con ráfagas de fusil. Por fortuna, la aeronave logró retirarse a salvo del sitio.

Los disidentes, además, habrían atacado el Banco Agrario, de donde sustrajeron 50 millones de pesos.