¿En el Valle han funcionado las estrategias de seguridad de Dilian Francisca Toro?

En medio de la difícil situación de inseguridad que vive el departamento del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró en Noticias Caracol que las estrategias para combatir la criminalidad están funcionando.



La situación de orden público tanto en Jamundí como en Tuluá no es nueva e incluso la gobernadora manifestó que se haría controles de seguridad en todo el departamento y que la fuerza pública iba a estar alerta.

Sin embargo, los hechos ocurridos recientemente, como el asesinato del concejal Carlos Arturo Londoño, muestran un panorama poco prometedor.

En cuanto a la pregunta de si las estrategias para combatir la inseguridad están funcionando, Dilian Francisca Toro manifestó que “claro que están funcionando las estrategias. Lo que pasa es que una de las formas en las cuales ellos reaccionan y hacen retaliaciones es con estos actos terroristas. Son retaliaciones precisamente por la presión que se está ejerciendo sobre ellos. En el caso de Tuluá o en el caso de Jamundí, que incluso se han encontrado algunos elementos explosivos que han tenido que desactivar. Todo eso obedece a todo ese trabajo fuerte que ha estado haciendo la institucionalidad, la Policía, el Ejército, la Fiscalía, con los controles de seguridad que se han dado”.

La dirigente calificó los últimos hechos delictivos como “actos aislados”, y dice que eso genera mucha angustia y miedo en la comunidad, lo cual los criminales buscan.

¿Qué tan seguro es el Valle del Cauca?

La gobernadora Toro dijo que durante la Semana Santa se estableció "un control de seguridad grande. Habían 3.000 policías y Ejército en las carreteras, controles, corredores seguros, que ya los estamos haciendo también, no los hicimos solo en Semana Santa. En este momento estamos haciendo corredores seguros con el Ejército y la Policía entre la zona rural y urbana, para que de esa manera la criminalidad no afecte en estos sectores. Eso generó que se aumentara un 30% el turismo en el Valle y no hubo ningún problema en Semana Santa”.

Recalcó Dilian Francisca Toro que para combatir las retaliaciones de los grupos criminales se necesita más inteligencia: “Necesitamos anticiparnos a esos eventos que pueden generarnos tanto daño y eso se hace con inteligencia. Pero también se hace con la información de la comunidad”.

La dirigente aseguró que le han ofrecido recompensas a la comunidad para que informen todo lo que vean, lo que escuchen y le informen a las autoridades.