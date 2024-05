Andrés Idárraga se enteró en entrevista con Noticias Caracol de que lo habían despedido

Durante la tarde de este viernes, 3 de mayo de 2024, una alta fuente de la Casa de Nariño le comunicó a Noticias Caracol que el presidente Gustavo Petro le había pedido la renuncia a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, y a Sandra Ortiz, consejera para las Regiones. Ambos funcionarios salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

>>> En contexto: Presidente Petro habría pedido la renuncia de Sandra Ortiz y Andrés Idárraga

Precisamente, Andrés Idárraga conoció esta determinación durante una entrevista con Noticias Caracol Ahora.

María Camila Roa, periodista de esta casa, se lo comunicó: "Quiero iniciar preguntándole lo siguiente. Nuestro corresponsal de la Casa de Nariño nos está diciendo que usted sale del Gobierno. ¿Ya sabía?".

Publicidad

En ese momento, con cara de sorpresa, Idárraga manifestó que no tenía conocimiento del tema: "No sabía, yo estoy simplemente avanzando en los temas que me ha encomendado el presidente de la República. Es preciso avanzar en esta lucha contra la corrupción, en medio de cualquier tipo de calumnia".

Petro habló de presunta corrupción de sus funcionarios

Durante el discurso que dio este viernes en Palermo, Huila, el presidente Petro dijo que “esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque ahí sí me dirían dictador, con razón, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa, o nosotros, o la justicia haga".

Publicidad

Ante la noticia, el secretario de Transparencia quedó a la espera de ser notificado sobre su salida.

Precisamente, horas antes de conocer su destitución, Idárraga había manifestado que la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, debía ejercer su derecho a la defensa por fuera de su cargo, tras ser acusada de supuesto pago de coimas en escándalo de la UNGRD.

Toda la polémica se inició en la mañana de este viernes cuando el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, Sneyder Pinilla, aseguró que Sandra Ortiz sirvió de intermediaria, supuestamente, para entregarle al presidente del Senado, Iván Name, 3.000 millones de pesos relacionados con el escándalo de la compra de carrotanques para La Guajira.

Pinilla salpicó también en el escándalo al presidente de la Cámara, Andrés Calle, del que dijo que él mismo (Pinilla) le entregó 1.000 millones de pesos en su casa, en Córdoba.

Publicidad

>>> Vea, además: Gobierno Petro anuncia acciones para enfrentar “cualquier indicio de corrupción”