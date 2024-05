Partido Liberal pide investigar a Andrés Calle, salpicado en escándalo de UNGRD

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, incluyó en su ventilador al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Según Pinilla, Andrés Calle habría recibido dinero para, en medio de su acción legislativa, estar a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro.

El presidente de la Cámara es integrante del Partido Liberal, mismo que solicitó iniciar una investigación en su contra por la presunta responsabilidad en el escándalo de los carrotanques en La Guajira.

“En todos los medios de comunicación está una denuncia contra el representante liberal Andrés Calle por, presuntamente, haber recibido un dinero en un caso de corrupción en el departamento de La Guajira. La Corte Suprema de Justicia ha abierto una indagación preliminar sobre este representante y varias personas más, a quienes se ha señalado de hacer parte en dicho caso”, se lee en el comunicado de ese partido.

La bancada, además, señaló que se debería abrir, por parte del Consejo Nacional de Control Ético, una indagación preliminar para esclarecer las acusaciones en contra de Calle o cualquier otro parlamentario liberal que pueda estar implicado en el caso.

Por su parte, Andrés Calle se defendió de las acusaciones de Pinilla, recalcó su inocencia y sostuvo que espera transparencia total en el proceso que se inicia en su contra.

“Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”, dijo Calle.

