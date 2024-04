Por feminicidio en Cali, comunidad quiso hacer justicia linchando a presunto responsable

Una mujer de 22 años fue encontrada muerta al interior de su vivienda en el barrio Terrón Colorado, en la ciudad de Cali. Al parecer, este caso se trata de un feminicidio y la comunidad del sector intentó linchar a la pajera sentimental de la fallecida.



Como Catalina Agudelo fue identificada esta joven, a quien sus familiares estuvieron buscando durante horas y finalmente decidieron indagar en su casa. La mujer fue hallada muerta, con signos de violencia y rastros de sangre.

El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que "se halla el cuerpo sin vida de esta mujer, que presenta una herida abierta en la cabeza. Su madre, al no lograr comunicarse con ella desde la noche anterior, la buscó en su hogar y fue quien encontró el cuerpo".

De acuerdo con Blu Radio, la familia de Catalina Agudelo asegura que el presunto responsable de feminicidio es la pareja sentimental de la joven.

"Cuando él llegó ni siquiera nadie le había preguntado nada y ya venía con las manos arriba diciendo 'yo no hice nada', cuando supuestamente, si no estaba en la casa, no debería saber lo que estaba sucediendo. Llegó diciendo que no tenía la culpa, se le notaba muy asustado", narró Vanessa Tapasco, familiar de la víctima.

Publicidad

La comunidad del barrio Terrón Colorado quiso hacer justicia por mano propia y agredió al señalado feminicida, propinándole varios golpes, hasta que una patrulla de la Policía Nacional llegó. Sin embargo, la multitud atacó el vehículo de los uniformados.

Por segunda noche consecutiva, familiares de Catalina Agudelo se reunieron a las afueras de la estación de Policía de Terrón Colorado, exigiendo justicia por su muerte, quien al parecer sería víctima de feminicidio; tras conocer que el principal sospechoso fue dejado en libertad. pic.twitter.com/FDnzLul1qX — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 7, 2024

Según la familiar de Catalina, la relación de su familiar con el señalado asesino había presentado dificultades: "Él era una persona muy tóxica, controlaba mucho su teléfono, sus salidas, lo que hacía, con quién hablaba y cómo se vestía. Aquí pedimos justicia".