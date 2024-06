“Presidente Petro, no me deje morir”: judoca Luz Adiela Álvarez tras amenazas de muerte

La judoca Luz Adiela Álvarez, presidenta de la Liga de Judo del Valle del Cauca, denunció que fue amenazada a través de un panfleto. “No entiendo el porqué, porque toda mi vida se la he entregado al deporte”, expresó la atleta.

La joven reveló que el 3 de junio su papá “recibió una amenaza de muerte muy seria contra mi vida. Le pidieron que se despidieran de mí porque me matarían”.

“No dicen un por qué, yo tampoco entiendo el porqué, porque toda mi vida se la he entregado al deporte. En la actualidad soy la presidenta de la Liga vallecaucana de Judo y está por un buen momento administrativo y deportivo”, señaló.

En una carta dirigida al jefe de Estado, Luz Adiela Álvarez dijo: “Presidente Gustavo Petro NO ME DEJE MORIR”.

“Me llena de tristeza que en este momento esté en peligro mi familia y yo. No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte para darle felicidad a mi gente. Es injusto que los violentos quieran amedrentar a quienes día a día nos levantamos con la ilusión de darle alegría, triunfos y progreso al país”, escribió en la misiva.

“Es triste que en este país las personas que no le debemos nada a nadie y que nos hemos entregado para exaltar el deporte a nivel nacional e internacional, seamos blanco de amenazas y amedrantamientos. Es triste sentirse tan vulnerable a pesar de llevar una vida haciendo las cosas bien”, manifestó.

Por eso hizo un llamado a la alcaldesa de Jamundí, Paola Andrea Castillo Gutiérrez; a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y al presidente Gustavo Petro para “que no me dejen sola. En Jamundí primero llega la amenaza y luego los titulares de lamento. No quiero ser una víctima más en esta absurda guerra. Nadie debería serlo”.

Luz Adiela Álvarez sostuvo que “mi única protección en este momento es la mano de Dios y las oraciones de mis familiares. Presidente Petro, no me deje sola”.