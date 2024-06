Familia de menor asesinada en Jamundí no sabe cómo pudo tomar un vuelo sola desde Nariño

En Nariño se llevaron a cabo las honras fúnebres de lasdos jóvenes asesinadas el miércoles 29 de mayo de 2024 en Jamundí, Valle del Cauca. Sus familiares piden justicia.

>>>Vea también: ¿Por qué las dos universitarias asesinadas en Jamundí viajaron desde Pasto hasta el Valle del Cauca?

Tras el asesinato de María Paula Dulce, de 21 años de edad, oriunda del municipio de La Unión en Nariño, y de Luna Marcela Rodríguez, de 17 años, nacida en Pasto, los familiares de las víctimas piden a las autoridades celeridad en la investigación para dar con los responsables de la muerte de las dos jóvenes.

“En primer lugar, como familia de Luna Marcela Rodríguez Ordóñez, queremos aclarar diferentes puntos que se han visto tergiversados a lo largo de este hecho, que, como familia, nos tienen destrozados. Queremos que todos sepan y tengan claro que Luna Marcela no era mayor de edad, ella tenía 17 años… No sabemos cómo pudo tomar un vuelo y hacemos un llamado de atención a la aerolínea Clic por la negligencia y porque no tomaron las precauciones y los requisitos necesarios en la verificación de documentos para el viaje, lo cual tuvo repercusiones graves en nuestra familia”, dijo la pariente.

Publicidad

Desde el municipio La Unión, el alcalde Jaime Javier Montenegro se solidarizó con la familia de María Paula Dulce.

“Nos ha unido como comunidad alrededor del rechazo ante estas terribles situaciones que hoy nos enlutan como venteños. Una señorita que iniciaba su vida profesional, que iniciaba su carrera como psicóloga, una niña llena de vida, llena de carisma, llena de alegría y sobre todo también llena de ese vigor que nos contagió a muchos de nosotros”, afirmó el alcalde de La Unión

Publicidad

Dos familias seguirán de luto por este lamentable crimen y piden que se esclarezca lo más pronto posible.

>>>Le puede interesar: Niña asesinada en Bogotá: ¿por qué delitos fue enviado a prisión el padrastro de la menor?