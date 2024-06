Serpiente boa constrictora fue encontrada dentro de un centro comercial, en Cali

En la mañana del 4 de junio, varias personas alertaron a los bomberos luego de que vieron a una serpiente boa constrictora al interior de un centro comercial en la ciudad de Cali.

El Cuerpo de Bomberos de Cali se desplazó hasta un local comercial, donde se encontraba el animal. De acuerdo con el diario El País, la serpiente fue rescatada y trasladada a un hogar de paso de la Alcaldía de Cali, donde se evalúa el estado de salud del reptil para poderlo regresar a su hábitat natural.

Según las autoridades, el animal mide un metro con 37 centímetros.

Este caso se suma a los 30 rescates de reptiles llevados a cabo por las autoridades de la capital del Valle del Cauca en lo que va corrido del 2024.

La Alcaldía de Cali hace un llamado a los ciudadanos para que reporten el avistamiento de animales silvestres que podrían poner en peligro a seres humanos y para no perjudicar la integridad del ser vivo.

“Ella es una boa, una serpiente no venenosa, pero no significa que no muerda, todas muerden. Algunas tendrán veneno, otras no, pero todas pueden morder”, le dijo al diario El País Delio Orjuela, coordinador del hogar de paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).

“Esta serpiente llegó rescatada por los bomberos y en el ingreso vimos que no fácilmente se incorpora, le cuesta trabajo incorporarse. Ella tiene varios signos de una enfermedad llamada decropúsculo de inclusión, que acaba de aparecer en el Valle del Cauca”, manifestó el experto.

Además, advierte que “las personas que trafican animales han introducido a Colombia muchas pitones y estas pitones han traído la enfermedad y ahora la enfermedad está en la vida silvestre. Toda serpiente que llega le hacemos una biopsia de hígado y buscamos el virus en patología”.

