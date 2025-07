Rainbow Six Mobile llega el 15 de julio: la experiencia táctica de Ubisoft ahora en tu celular

Ubisoft ha confirmado la llegada oficial de Rainbow Six Mobile a América Latina. A partir del 15 de julio, los usuarios de dispositivos Android e iOS podrán descargar gratuitamente esta nueva entrega, desarrollada por Ubisoft Montreal, que busca llevar la reconocida experiencia táctica de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege al entorno móvil.

Una adaptación pensada desde cero

Aunque toma como base la fórmula de Siege, Rainbow Six Mobile no es simplemente un port. Fue diseñado exclusivamente para plataformas móviles, adaptando controles, ritmo y mecánicas a la experiencia en pantalla táctil. El enfoque del juego sigue siendo el mismo: combates PvP de 5 contra 5 en el modo principal de Ataque vs. Defensa. En cada partida, los atacantes deben utilizar drones para explorar el entorno y planear su entrada, mientras que los defensores se encargan de reforzar accesos, instalar trampas y usar cámaras para anticipar el movimiento enemigo.

La estrategia, el trabajo en equipo y el conocimiento del mapa siguen siendo factores clave. Además, elementos clásicos como las superficies destructibles —que permiten alterar el entorno para crear nuevas rutas o líneas de visión— se mantienen presentes, incluso en esta versión adaptada.

Contenido disponible desde el lanzamiento

Rainbow Six Mobile contará con una buena base de contenido desde su estreno. Los jugadores podrán acceder a más de 20 operadores, entre los que se encuentran nombres conocidos como Ash, Mute y Dokkaebi. Cada uno mantiene sus habilidades características, lo que asegura variedad táctica al momento de conformar escuadras.

Respecto a los modos de juego, estarán disponibles Bomba, Bomb Rush y Team Deathmatch. Además, se ofrecerán diferentes tipos de partida: privadas, clasificatorias y rápidas. Para quienes se acercan por primera vez a la franquicia, el juego incluye un tutorial inicial que cubre los fundamentos básicos, permitiendo entender mejor la dinámica de juego.

Los mapas también son parte del atractivo. Junto a ubicaciones conocidas como Bank, Border, Clubhouse y Oregon, se suma Summit, un mapa exclusivo de la versión móvil que ofrecerá nuevas posibilidades estratégicas.

Lanzamiento por fases y expansión regional

Antes de este anuncio, Rainbow Six Mobile ya estaba disponible en países como Canadá, Francia, Polonia, México, Colombia, Chile y Argentina. Con esta nueva fase, se habilitará el acceso para toda América Latina el próximo 15 de julio, con planes de expansión hacia otras regiones en las semanas siguientes.

Un futuro por temporadas

Al igual que su contraparte en consolas y PC, la versión móvil adoptará un modelo de actualizaciones por temporadas. Esto significa que habrá contenido adicional en el futuro cercano, incluyendo nuevos operadores, modos y eventos.

