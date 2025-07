Dune: Awakening | RESEÑA: Sobrevive o sé devorado por Arrakis

Desde el primer momento, Dune: Awakening deja claro que no está aquí para tomarse las cosas con calma. Funcom, conocida por juegos como Conan Exiles, nos sumerge en una versión alterna del universo creado por Frank Herbert, donde Paul Atreides nunca existió y los Fremen han desaparecido misteriosamente. Bajo el sol abrasador del planeta desértico, cada paso es un reto de supervivencia y cada decisión puede costarte la vida… o tu inventario completo.

Este no es un juego de rol tradicional. Aquí, la narrativa comparte protagonismo con el farmeo, la construcción de bases y el miedo constante a ser tragado por un gusano gigante. Aunque la historia se construye sobre una base sólida y fiel al universo Dune, es evidente que, como en muchos juegos del género survival, pasa a un segundo plano frente a la jugabilidad.

Una historia alternativa, con ecos familiares

En Awakening, tu rol es descubrir qué pasó con los Fremen, encomendado por las Bene Gesserit. A lo largo de tu viaje te cruzarás con figuras conocidas como Lady Jessica, Leto Atreides o Duncan Idaho. La narrativa se desenvuelve lentamente, y aunque tiene potencial, no logra sostener el interés cuando estás ocupado construyendo tu base o huyendo de un gusano.

Los momentos de historia se presentan en forma de misiones principales y cutscenes que, aunque bien producidas, pierden impacto ante la adrenalina de sobrevivir. La ambientación ayuda a mantener viva la esencia del universo Dune, pero no esperes una experiencia profundamente narrativa al estilo The Witcher o Mass Effect. Aquí, la historia es un hilo conductor, no el foco principal.

Un creador de personajes con profundidad

Al comenzar, el juego te permite personalizar a tu personaje con bastante detalle: desde rasgos físicos hasta su origen (Homeworld), estatus social (Casta) y Mentor, que funciona como una clase.

Este sistema promete profundidad, especialmente con la idea de que NPCs reaccionen distinto según tu procedencia o posición social. Sin embargo, en la práctica, sus efectos son menores. Aunque verás líneas de diálogo diferentes y podrás "conectar" con algunos personajes, la mayoría de estos detalles no tienen un impacto significativo en el gameplay. El único factor que realmente altera tu experiencia es la clase inicial, y ni siquiera eso tanto como debería.

Combate con más estilo que sustancia

Si esperabas una experiencia de combate refinada, este no es tu juego. Dune: Awakening ofrece batallas cuerpo a cuerpo que, aunque funcionales, se sienten mediocres. Las animaciones son básicas, el parry es fácil de dominar, y los enemigos rara vez representan un reto real.

El sistema de escudos añade una capa interesante: los ataques rápidos no los atraviesan, por lo que deberás usar ataques cargados o habilidades especiales. Sin embargo, esto no salva al sistema del tedio, especialmente contra enemigos repetitivos con IA predecible. La mayoría solo corre hacia ti o se queda disparando sin cobertura. No esperes táctica, ni variedad de comportamiento.

La elección de clase (Mentor) te da acceso a habilidades únicas, como el uso de la “Voz” si eliges Bene Gesserit. Sin embargo, la progresión es lenta y algunas habilidades tardan mucho en desbloquearse. Aunque se puede mezclar con otros árboles de habilidad, no cambia radicalmente tu estilo de juego.

Un mundo hostil, vivo y bellamente vacío

Lo más impresionante de Dune: Awakening es su mundo. Arrakis luce brutal, inmenso, y hermoso. El diseño visual de las dunas, los riscos, y las tormentas de arena es impresionante. Viajar en ornithopter sobre estos paisajes o aventurarte a pie por la noche, con el sonido del viento y la amenaza latente del Shai-Hulud, es una experiencia inmersiva que no se parece a ningún otro survival.

El sistema de gusanos es sobresaliente. Si usas vehículos o haces mucho ruido, atraerás a estas bestias que pueden devorarte y hacerte perder todo lo que llevas. Este castigo permanente le da peso real a tus acciones. La tensión es constante y la sensación de peligro es real. Es uno de los mejores aciertos del juego.

El ciclo eterno del survival

Como es típico en el género, el núcleo jugable se basa en recolectar materiales, construir estructuras, mejorar tu equipo y volver a empezar. El bucle se siente natural, aunque lento. Las primeras 10 horas son duras, con una curva de aprendizaje que puede frustrar a jugadores impacientes.

El avance es progresivo pero exigente. Encontrar los materiales necesarios para fabricar armas, armaduras o protegerte del calor requiere explorar cuevas, bases enemigas y zonas peligrosas. Aunque eso ayuda a fomentar la exploración, también puede resultar repetitivo para quienes buscan un ritmo más ágil.

La construcción de bases es satisfactoria y siempre hay algo por mejorar. Los espacios habitables se sienten realmente tuyos, y ver cómo pasas de un refugio improvisado a una fortaleza del desierto es muy gratificante.

PvP y endgame: territorio para unos pocos

El contenido postgame es uno de los puntos más débiles del juego si te interesa el PvE. Tras completar la historia principal, el enfoque se desplaza al PvP en el llamado “Desierto Profundo”, una zona de alto riesgo donde se lucha por recursos y puntos de control.

Aunque se ha intentado dividir esta área en zonas PvE y PvP, el comportamiento tóxico de algunos jugadores (como construir muros para bloquear recursos) sigue dificultando la experiencia. Además, los mejores materiales están bloqueados detrás de este contenido competitivo, dejando a los jugadores solitarios en desventaja.

No hay enfrentamientos con vehículos enemigos, ni eventos que le den variedad al final del juego. Si no estás en un gremio o grupo coordinado, probablemente te aburras o frustres antes de sacarle el jugo completo.

Conclusión:

Dune: Awakening es una carta de amor al universo de Dune, pero también un survival exigente que no se anda con rodeos. Tiene momentos de tensión auténtica, una ambientación increíble y mecánicas únicas como los gusanos devoradores. Sin embargo, también arrastra problemas clásicos del género: un combate mediocre, progresión lenta, historia secundaria, y una experiencia PvP desigual.

Para fans de Dune, es una experiencia inmersiva que vale la pena vivir. Para quienes buscan un survival complejo, es un nuevo reto con identidad propia. Pero para quienes quieren acción rápida, narrativa profunda o un PvE robusto… puede quedarse corto.

