Shin Megami Tensei V: Vengeance adelanta su fecha de lanzamiento y revela nuevos detalles

En una emocionante noticia para los amantes de los RPG, ATLUS ha anunciado que la fecha de salida de su próximo título, Shin Megami Tensei V: Vengeance, ha sido adelantada al 14 de junio de 2024. Este cambio permitirá a los jugadores sumergirse en el mundo del Da’at una semana antes de lo previsto, en plataformas como Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y Steam.

Junto con este anuncio, ATLUS ha compartido una serie de detalles emocionantes sobre el juego que sin duda captarán la atención de los fans y nuevos jugadores por igual.

Historia ampliada y dos rutas argumentales

Shin Megami Tensei V: Vengeance presenta una nueva ruta en la saga, el "Canon de la Venganza". Esta emocionante narrativa se centra en una dramática historia de venganza de los caídos, con nuevos personajes y la inclusión de los enigmáticos demonios conocidos como los Qadištu. Además, los jugadores también podrán disfrutar de la historia original de Shin Megami Tensei V, el "Canon de la Creación", que explora el eterno conflicto entre ángeles y demonios.

Mejoras visuales y sistema de batalla

El juego ha sido completamente renovado con visuales impresionantes diseñados para las consolas modernas. Desde nuevos lugares hasta una amplia gama de demonios, todo está diseñado para ofrecer una experiencia visualmente cautivadora. Además, el sistema de batalla ha sido mejorado para brindar una jugabilidad más fluida y emocionante, junto con nuevas áreas, demonios y música que enriquecen la experiencia de juego.

Shin Megami Tensei V: Vengeance y mejoras en el juego Imagen: cortesía SEGA

Publicidad

Contenido adicional y reservas

Los jugadores que reserven Shin Megami Tensei V: Vengeance recibirán beneficios adicionales, incluyendo el DLC "2 Sacred Treasure Sets" (bonificación por reserva), Mitama Dance of Wealth, Mitama Dance of EXP, Mitama Dance of Miracles, y acceso al contenido adicional de Cenizas de Sakura del Este y submisiones demoníacas adicionales.

Shin Megami Tensei V: Vengeance presenta una nueva ruta en la saga Imagen: cortesía SEGA

La Edición Digital Deluxe incluye: