Beba reaparece tras ser expulsada del Desafío XX: “Tengo muchas cosas por cambiar”

Tras la expulsión de Beba del Desafío XX, de Caracol Televisión, la joven barranquillera, de 25 años, reapareció en redes sociales y se pronunció.



“Qué cantidad de emociones, de sentimientos, de pensamientos… una mezcla de muchas cosas que están pasando aquí dentro. Hay tantas cosas que quisiera decir, tantas cosas que quisiera expresar”, así empezó su relató Beba.

Luego, mencionó que su paso por el Desafío XX fue todo un proceso: “Qué experiencia tan fuerte, pero a la vez tan edificante”.

Tras ser expulsada del programa, por haber roto varias reglas, mencionó que “he tenido tiempo de descansar, de aclarar mi mente, de procesar todo esto que está pasando, más descansada, más tranquila, más calmada, asimilar todo y, definitivamente, darme cuenta de que a pesar de lo duro que haya sido, a pesar de cómo terminaron las cosas, esta experiencia hace parte de un proceso personal”.

“Igual, estoy 100% segura de que Dios va a permitir que, a través de toda esta situación, salga una Valerie mucho más fuerte, mucho más resiliente, mucho más consciente de sus emociones, mucho más madura emocionalmente”, dijo Beba.

Asimismo, le agradeció a las personas que la han apoyado a través de las redes sociales y reveló que ha leído comentarios “uno que otro no tan positivo”, pero que se convierten en un “apoyo independientemente de lo que sea”.

“Hay Beba para rato. Mi historia en el Desafío terminó, pero estoy segura de que mi historia en la vida apenas se está empezando a escribir”, subrayó.



Luego, en sus historias de Instagram, expresó que los televidentes solo logran “ver una hora u hora y media de lo que se vive (en 24 horas) y no solo de una persona, sino de cuatro casas”, y enfatizó en que “lo que están viendo no es ni la cuarta parte de una persona, ni a mía ni la de ninguno de los otros participantes que aún están en el programa”.



“Tengo muchas, muchas cosas por cambiar. Lo reconozco. Esto me va a servir muchísimo para hacer un proceso de introspección, de autoanálisis, de autoconocimiento”, finalizó Beba

¿Qué le pasó a Beba en el Desafío XX?

En la emisión del viernes 26 de abril, Colombia conoció que Beba, quien hacía parte del equipo Alpha, fue expulsada por haber roto varias reglas, entre ellas, abandonar el perímetro de Playa Baja, ingresar a la casa de su equipo cuando no podía, haberse retirado el chaleco de sentencia y haberse quitado los guantes de boxeo que hacían parte del castigo que debían cumplir sus compañeros de convivencia.

Las infracciones que cometió Beba quedaron registradas en las cámaras del Desafío XX y Andrea Serna, en el Box Negro, expuso su actuar frente a todos los participantes y le informó que quedaba expulsada, lo cual pareció no haberle causado ninguna sorpresa a la joven, pues respondió: “Yo no quiero estar aquí. Yo nunca me sentí en un equipo. Me siento feliz y dichosa de que me expulsen”.

Sobre la tendinitis que decía padecer, Beba contó que está mejor.