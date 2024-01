State of Play de PlayStation: todos los anuncios del evento

Ya presenciamos el primer evento propio de PlayStation, se trata de los famosos State of Play, donde se hablan de juegos por llegar y nuestras entregas para la comunidad.

Resumen del State of Play

El primero en salir a la pantalla fue Helldiver 2 con un nuevo tráiler que dejó ver más de su apartado visual y se desveló su fecha de estreno, la cual será el próximo 8 de enero para PlayStation 5 y PC.

Y los momentos importantes no se hicieron esperar, pues vimos el primer metraje de Stellar Blade, el nuevo título que tiene un gran estilo y que combina las katanas con armas de fuego en un mundo futurista. Stellar llegará el 26 de abril de este año.

Lo que parecía un rumor se confirmó, al salir en pantalla el querido erizo azul, revelando más detalles acerca de Sonic Generations, en forma de remasterización. Veremos ahora a Shadow, quien se suma a la aventura con niveles y una historia increíble.

Y también, vimos la llegada de Foamstars, que de hecho estará disponible en una semana para usuarios de PlayStation Plus Essentials. Es momento de llenarlos de jabón.

Para abril también, disfrutaremos de Dive the Diver, juego de pixeles que contará con una colaboración con Godzilla. Esto estará disponible hasta mediados del 2024.

El momento fue para V-Rising, el título de acción RPG que fue tendencia en PC, llegará ahora para la consola de última generación de PlayStation. En el juego, nos convertiremos en verdaderos vampiros.

¡Bombazo!, PlayStation nos mostró un gran regalo que emocionó a la comunidad amante de los juegos de terror, Silent Hill es un hecho. Pero eso no es lo mejor, pues disfrutaremos de Short Message free-to-play y Silent Hill 2 Remake será de pago, pero lo valdrá.

Pasamos ahora a la Realidad Virtual, y es que vimos la llegada de Metro Awakening, un juego de misterio a cargo de Vertigo Games. Aunque no se sabe su fecha de lanzamiento, es seguro que llegue este año. El juego estará disponible para PS VR2.

La Realidad Virtual siguió brillando tras presentar el nuevo juego de acción RPG, Legendary Tales, todo un mundo medieval diseñado para manejarlo a nuestro gusto. Esta entrega la podremos disfrutar a partir del 8 de enero.

El turno fue para Dragon's Dogma 2, el nuevo juego de Capcom que posee un gran apartado visual y sonoro, en el que nos sumergiremos a una era llena de dragones. Pendientes a nuestras redes sociales volkers, porque les tenemos sorpresas de este título.

También disfrutamos de la llegada del gameplay de Rise of the Ronin, juego de combate al estilo ninja, en el que recorreremos diferentes ciudades y asentamientos para desarrollar la campaña. El 22 de marzo es la fecha de lanzamiento de este videojuego.

Nuevamente otra filtración se apodera del streaming, se trata de Until Dawn, el juego que en su pasado disfrutamos, regresa con demasiadas mejoras no solo visuales sino a nivel narrativa. La entrega no tiene una fecha exacta de lanzamiento, pero lo que sí se sabe, es que tendrá lugar en la PlayStation 5 y PC.

El cierre con broche de oro estuvo a cargo del juegazo de Hideo Kojima, Death Stranding, pues se reveló la llegada de su secuela y el tráiler de presentación, se ve increíble. También vimos un poco del desarrollo de la trama.