Federico Gutiérrez pidió a los visitantes de Medellín que realicen un “turismo que agrega valor”

La Embajada de Estados Unidos lanzó una alerta recomendando a sus ciudadanos no utilizar aplicaciones de citas a la hora de hacer turismo en ciudades como Medellín. Esta advertencia ocurre por cuenta de los robos y homicidios de norteamericanos en los últimos meses en la capital de Antioquia.



Las autoridades de Medellín respaldaron la alerta y aseguran que les preocupan las muertes de ciudadanos extranjeros. Además, es importante llamar a los turistas a que sean responsables, eviten excesos y usen con cautela las aplicaciones en cuestión.

Y es que en los últimos 2 meses se han registrado 8 muertes de ciudadanos estadounidenses en Medellín. Algunos de estos casos están relacionados al uso de aplicaciones de citas como señuelo para que las bandas criminales hagan de las suyas.

“Queremos que vengan más y más extranjeros estadounidenses, europeos, asiáticos, los que quieran. Queremos que vengan a un turismo que agrega valor, no queremos turistas que vienen a explotar sexualmente a los niños, se jodieron acá. No es que todo el que llegue a Medellín le pasa esto. El que venga a un turismo de valor, cultural, a pasar bueno, no le pasa nada”, indicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Y es que Medellín es una de las ciudades más atractivas de Colombia en cuanto al turismo. Por lo anterior, expertos dicen que se deben adoptar mayores medidas de seguridad para los visitantes.

"En Medellín debería darse el debate de una modificación de política pública que tenga en cuenta ítems como la seguridad turística. No solo para el turista, sino al local que se pueda ver afectado por esa dinámica”, sostuvo Carlos Calle, especialista en turismo.

¿Qué dijo la embajada?

“Durante el último año, la Embajada ha visto un aumento en los informes de incidentes que involucran el uso de aplicaciones de citas en línea para atraer a las víctimas, generalmente extranjeras, para robar por la fuerza o usar sedantes para drogar y robar a personas. La Embajada recibe periódicamente informes de este tipo de incidentes que ocurren en las principales ciudades, incluidas, entre otras, Medellín, Cartagena y Bogotá. Este tipo de delitos habitualmente no se denuncian porque las víctimas se sienten avergonzadas y no quieren seguir adelante con el proceso judicial”, indicó la Embajada en un comunicado.