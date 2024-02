Revelan conversación entre hermano de Laura Lopera y el señalado asesino: “Ella salió hoy”

Las autoridades buscan al ciudadano extranjero, identificado como Jesse Wiseman, principal sospechoso del feminicidio de Laura Lopera y que podría estar ocultándose en Guatemala. Se conocieron detalles sobre una conversación que el canadiense tuvo con el hermano de la víctima.



Juan Manuel, hermano de Laura, estuvo escribiéndole al Wiseman en medio del desespero que tenía por encontrar a su ser querido. Durante varios días, el señalado de feminicidio estuvo negando estar con la joven víctima.

Esto dicen los chats de Wiseman con el hermano de Laura Lopera:

Hermano de Laura: Hola Jess, hablas con Juan. Disculpa, ¿Laura está contigo?

Jesse Wiseman: Hola Juan, estoy de compras. Ella salió hoy mañana, antes de yo (sic).

Hermano de Laura: ¿Salió hoy de tu casa?

Jesse Wiseman: Sí.

Hermano de Laura: ¿Y sabes para dónde? ¿Ella tiene celular?

Jesse Wiseman: No, pensé a casa, pero no sé. No tiene celular aún.

El ciudadano extranjero, de origen canadiense, no siguió contestando a los mensajes de Juan Manuel, lo cual preocupó aún más a la familia de Laura Lopera.



Acerca de la manera en cómo hallaron el cuerpo de la joven, el hermano dijo que les "dio curiosidad de que un amigo de ella la trajo (al lugar de los hechos) y ahí nos dimos cuenta de la verdad de lo que había pasado"

El sábado, 10 de febrero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que el canadiense salió del país y, de acuerdo con las autoridades, el aparente feminicida se encontraría en Guatemala. Este sujeto cuenta con una circular azul por parte de las autoridades.

El cuerpo de la víctima está actualmente en Medicina Legal y sería entregado en las próximas horas a sus familiares.

