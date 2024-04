Luego de incumplir un castigo designado al equipo Alpha, Beba fue expulsada del Desafío XX. En entrevista con Día a Día, matutino de Caracol Televisión, la joven aseguró que padece una enfermedad que no "se cura con medicina, sino con reposo".

La supuesta enfermedad de Beba

La exconcursante aseguró que padece tendinitis, una condición que le provoca fuertes dolores en sus tendones. La joven dijo que sufrió por cuenta de esta enfermedad durante cada una de las pruebas en el reality.

¿Qué es tendinitis, la supuesta enfermedad de Beba?

Se trata de la inflamación o irritación de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo con el hueso. Esta condición es comúnmente causada por el uso excesivo o la tensión repetitiva de un músculo, lo que puede resultar en dolor, sensibilidad y dificultad para mover la articulación afectada.

Aunque puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo donde haya tendones, la tendinitis es más común en áreas como el hombro, codo, muñeca, rodilla y tobillo. Las actividades que implican movimientos repetitivos, como deportes, trabajos físicamente exigentes o incluso actividades diarias como escribir o usar un mouse, pueden aumentar el riesgo de desarrollar tendinitis.

"Yo me enteré de mi diagnóstico de tendinitis estando allá. Yo en algún momento mencioné que había tenido dos episodios, pero yo dije 'esto una contractura muscular, una sobrecarga, una molestia', pero no vi la necesidad de ir a urgencias por un dolor que me dio un día y luego desapareció, porque así es esto", expresó Beba en Día a Día.

"Una tendinitis no es algo que se cure con medicina, sino con reposo y allá nunca me iba a recuperar", agregando señalando que el dolor se convirtió en una osteocondritis por la zona del hombro derecho.

Beba enfatizó en que los médicos del Desafío XX la examinaron y le informaron que estaba en condiciones para competir.

¿Qué pasó con Beba?

La joven se fue del programa dejando polémicas y peleas con sus compañeros. Los problemas que terminaron sacando a Beba se evidenciaron durante el capítulo 19 del Desafío XX, cuando el equipo Beta definió que el castigo de Alpha sería que sus integrantes pasaran 24 horas usando guantes de boxeo.

Esto causó disgusto en la barranquillera, quien comenzó a pelear con sus compañeros de equipo. Tras la discusión, la participante se quitó los guantes y abandonó Playa Baja, pasando la noche en la casa Alpha.

En la mañana regresó con sus compañeros, manifestándole a las cámaras del Desafío que cuestionaba sus habilidades para llevarse bien con otras personas y asegurando que había sentido que sus compañeros de equipo "la trataron mal".

Además, dijo que realmente nunca había sido fan del programa, algo que causó revuelo en muchos.