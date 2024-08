Mujer señalada de matar a médico Wilson Royero habría dicho que lo hirió para defenderse

Hay conmoción por el crimen de un joven médico al parecer a manos de su pareja sentimental.El galeno, oriundo de Barranquilla y quien estaba viviendo en Salgar, Antioquia, alcanzó a hacer una videollamada a su mamá en el momento de su agonía. La familia pide justicia y que la responsable pague por lo que hizo.

Con un plantón, afuera de la funeraria donde era velado, familiares, amigos y allegados del médico barranquillero Wilson Royero Díaz pidieron que el crimen no quede impune.

De su muerte se señala a su compañera sentimental, con quien residía en Salgar, Antioquia, municipio en el que laboraba en un hospital hacía más de un año.

La familia del médico pide justicia

"Esa mujer despiadada, Ximena, me quitaste lo más lindo que yo tenía que era mi hijo varón, porque era mi único hijo varón. Por eso yo le pido a las autoridades competentes que le hagan justicia a mi hijo", manifestó Rosmery Díaz, madre del médico asesinado, en medio de llanto.

Esta madre dice que su hijo herido alcanzó a hacerle una videollamada antes de morir.

"Yo recibo la llamada, cuando se abre la llamada mi hijo dice: ‘Ma, ma, me estoy muriendo’. Cuando esto pasa, la señora Ximena le quita el celular a mi hijo, ella me da la cara y le digo ‘¿qué pasó, ¿qué pasó?’ y me dice ‘él se cayó’", contó la madre del médico en Noticias Caracol en vivo.

¿Ya hay una confesión sobre el asesinato del médico?

La mamá del médico asegura que la agresora confesó a la Policía haberle provocado las heridas, supuestamente para defenderse de él.

"Él me dice 'sí, señora, aquí estoy al lado de su hijo, tuvo una riña con su pareja sentimental, la señora Ximena, que le produjo una herida en tórax derecho", afirmó Rosmery.

“Recibimos información de que (Ximena Martínez) se encuentra en (detención) domiciliaria en Salgar, Antioquia. Para nosotros, esta es una noticia muy dolorosa, como familia estamos indignados", sostuvo Sharine Paola Royero, hermana del médico asesinado.

Wilson, el médico de 26 años que empezaba a cumplir sus sueños, fue sepultado en medio de gritos de justicia.

