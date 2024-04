Tractomula se volcó en vía a Caucasia y denuncian que comunidad se robó el cemento que transportaba

Una tractomula que iba transitando por la vía que conduce a Caucasia, por el sector Las Mirlas, en el departamento de Antioquia, sufrió un aparatoso accidente.



La información preliminar sobre el siniestro señala que el conductor de este vehículo perdió el control y se volcó.

Camioneros que transitaron por el sitio del accidente denunciaron que la comunidad de este punto de Caucasia se robó el cemento que transportaba el conductor.

Se desconoce cuál es el estado de salud de la persona que iba conduciendo la tractomula.

Otro conductor de tractocamión sufrió accidente y policías lo salvaron

En los últimos días se hizo viral la historia de Julián Andrés Hernández, un hombre que duró cinco minutos maniobrando un tractocamión para evitar causar una tragedia, pues se había quedado sin frenos.

Los hechos ocurrieron en la vía Cúcuta - Pamplona. Debido a la emergencia, el conductor le avisó a cuatro policías que estaba presentando fallas mecánicas y que necesitaba ayuda.

"Estamos realizando un puesto de control, cuando observamos un vehículo, tipo tractocamión, que venía en alta velocidad, que nos informa que viene sin frenos”, reportó en su momento el subintendente Willington Garavito, de la Policía de Carabineros del Norte de Santander.

Los uniformados tomaron sus motocicletas, siguieron el vehículo y lo sobrepasaron para así informarle a la comunidad que tuviera precaución.

Mientras los policías daban aviso, el conductor maniobró el pesado vehículo y logró volcarlo en una zona plana y llena de arena.

“Estoy muy agradecido con los policías que estuvieron ahí conmigo, no me abandonaron y arriesgaron sus vidas, como yo arriesgué la mía, para que no ocurriera un accidente de magnitudes grandes, no hubiera lesiones más graves ni pasara una catástrofe donde se vieran involucrados otros carros o más personas”, manifestó el conductor.

Hernández terminó expulsado del vehículo y sin heridas de consideración.