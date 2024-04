La vida le da segunda oportunidad a conductor de tractocamión que se quedó sin frenos

Desde el hospital, donde se está recuperando, habló el conductor del tractocamión que se quedó sin frenos en la vía entre Pamplona y Cúcuta y que fue asistido por la Policía Nacional para evitar una grave emergencia.



El chofer Julián Andrés Hernández duró cinco minutos maniobrando el enorme vehículo para no causar una tragedia luego de que el sistema del carro se bloqueara y quedara sin frenos en la carretera.

Su maniobra fue tan importante que hizo que el tractocamión se volcara, ocasionando el menor daño posible, un trabajo que fue clave junto con la valentía de los cuatro uniformados que lo ayudaron durante los momentos más difíciles.

“Estoy muy agradecido con los policías que estuvieron ahí conmigo, no me abandonaron y arriesgaron sus vidas, como yo arriesgué la mía, para que no ocurriera un accidente de magnitudes grandes, no hubiera lesiones más graves ni pasara una catástrofe donde se hubieran involucrados otros carros o más personas”, manifestó el conductor.

Julián terminó expulsado del vehículo y, por fortuna, sin heridas de consideración. Esta fue una segunda oportunidad en la vida que este hombre agradeció: “Gracias a Dios solo fueron daños materiales, yo me encuentro bien de salud, recuperándome. Agradecerles a los carabineros que tuvieron buen corazón y no me dejaron solo en ese momento”.

El conductor será trasladado a un centro médico de Cúcuta para descartar una lesión en la columna.

Por su parte, los uniformados héroes serán condecorados por el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, por su labor durante la emergencia. Además, los cuatro obtendrán la medalla de la Dirección de Carabineros por su heroico acto.