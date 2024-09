Así atacó patrullero a su exesposa y al novio de ella en motel de Bogotá: "Sentí disparos"

Se siguen dando a conocer nuevos detalles del intento de asesinato de una mujer y su nueva pareja sentimental, y el suicidio de un patrullero en el motel Las Vegas, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.

>>> Más detalles: Habla mujer atacada por patrullero en motel de Bogotá: dice que ya estaban separados

A pesar de que al principio se había informado que la mujer (identificada como Paola Camargo) era esposa del patrullero que la atacó y que ella había ingresado a la residencia junto con su supuesto amante, la víctima de este intento de homicidio le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo que había terminado su relación sentimental con el uniformado en diciembre de 2023, tras sufrir agresiones físicas.

¿Cómo ocurrió el ataque del patrullero a la mujer en el motel?

Paola narró que el día que sufrió el ataque por parte del patrullero John Camargo había estado compartiendo con su nueva pareja, Fernando. Dieron un paseo por el centro comercial, fueron a cenar y decidieron terminar en el motel, sitio a donde llegó el policía.

Publicidad

La víctima narró: “Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara. Fueron tres impactos en mi cara, uno en el brazo, otro le rozó a mi compañero, a Fernando, la persona con la que yo estaba. Él me vio cómo yo estaba botando por la boca sangre y yo dije: ‘ya, me mató, definitivamente me mató’, y él se mató”.

Luego de que el patrullero le disparó a Paola y a Fernando, procedió a quitarse la vida con un revólver que llevaba y que, al parecer, no era su arma de dotación.

Publicidad

La señora denuncia que su expareja no estaba sola cuando la atacó, pues, luego de que él se quitó la vida, aparecieron su mamá, papá y la hermana de una sobrina en el motel. “No entiendo por qué llegaron ahí todos, no entiendo cómo sucedió eso. Cuando él se disparó, salió la mamá corriendo”, subrayó la víctima.

Paola, a pesar de que se encuentra recluida en el Hospital de Kennedy y a la espera de una cirugía en el rostro, está fuera de peligro. Su nueva paraja ya fue dada de alta.

>>> Le recomendamos leer: Así descubrió patrullero infidelidad de esposa: detalles de tragedia en motel de Kennedy