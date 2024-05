Aterrador relato de ciclista víctima de robo cerca de Bogotá: “Me pegaron y golpearon”

Ciclistas de Bogotá denuncian que los robos de sus bicicletas siguen en aumento y cada vez son más violentos.

>>> Le recomendamos leer: Se hicieron pasar por pasajeros, engañaron a taxista y le robaron el carro

Las zonas más peligrosas para transitar en bicicleta, dicho por los mismos ciclistas y por las estadísticas, son: salida por Choachí, por el sector conocido como El Verjón; salida a La Calera; y la autopista Sur, hacia el sector de Mondoñedo.

Ciclistas aficionados, que utilizan los caballitos de acero para entrenar, dan testimonios aterradores sobre la inseguridad en las vías.

Publicidad

César Romero contó a Noticias Caracol que las bandas están tan organizadas, que también los retienen por horas para ejecutar el robo.

Dijo que en su caso ocurrió un “secuestro porque primero nos golpearon, sobre el hecho nos quitan todo y después nos amarran y nos meten más hacia el fondo y nos dejan allá tirados”. Este hecho ocurrió cuando iba a entrenar al Alto del Verjón.

Publicidad

Mencionó que cuatro sujetos fueron los que lo encañonaron con una pistola y un arma cortopunzante. “Me bajaron de la bici y me llevaron hacia adentro, me quitaron todo, me pegaron y me golpearon”, puntualizó.

César no fue la única víctima de este crimen, otro ciclista también fue intimidado y llevado por los bandidos hasta un matorral.

Se trata de Javier Jamaica, quien reveló que “me arrojan de la bicicleta y literalmente me arrastran hacia un pedazo de monte que había al lado izquierdo de la carretera”.

El pasado fin de semana varios ciclistas llegaron hasta el Concejo de Bogotá para denunciar los hurtos. La bancada de la bicicleta reveló que solo 10 de cada 100 bicicletas robadas son recuperadas.

Publicidad

Entre los años 2021 y 2024, según reportó el concejal Rolando González, en Bogotá se han robado cerca de 27.000 bicicletas.

Ciclistas como César tienen que hacer hasta vacas para apelar a la solidaridad y tratar de comprar una bicicleta similar a la que le robaron

Publicidad

>>> Le puede interesar: Salen a la luz más videos de robos en el mismo sector de Bogotá donde perro frustró atraco