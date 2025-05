Los colegios donde trabajó Freddy Castellanos, acusado de abuso a menores: ¿qué condena tendrá?

Freddy Arley Castellanos Velasco, de 36 años,fue enviado a la cárcel luego de ser acusado de abusar sexualmente a tres menores en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el sur de Bogotá, entre marzo y abril de este año. Se le imputaron los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, las dos conductas agravadas.

El caso se dio a conocer después de la denuncia de la madre de una niña que frecuentaba el Hogar infantil Canadá sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal. La mujer dijo que su hija le comentaba que el profesor “le daba besos en la boca (…) y en sus partes íntimas”.

Luego se dieron a conocer más casos de padres de familia quienes aseguraban que sus hijos tenían problemas para ir al baño y otros comportamientos extraños. Aunque se dijeron que eran un total de 12 testimonios, a la Fiscalía General de la Nación solo llegaron tres denuncias oficiales.

Los cargos no fueron aceptados por Castellanos, quien llevaba alrededor de una década ejerciendo labores de docencia.

¿A qué condena se expone Freddy Arley Castellanos?

Juan José Gómez Urueña, abogado penalista, le explicó a Noticias Caracol que el acceso carnal abusivo tiene una pena de 12 a 20 años y el acto sexual, de 9 a 13 años. "Fueron varios niños abusados, por lo que estaríamos en presencia de un concurso de delitos que, según el artículo 31 del Código Penal, da lugar a que se incremente la pena el doble", dijo.

Reiteró, sin embargo, que el juez encargado del caso deberá imponer la pena con base en la gravedad de las conductas, el daño causado y la necesidad de pena. "La condena puede llegar a los 35 años", indicó.



Las instituciones educativas donde trabajó Freddy Arley Castellanos Velasco

Noticias Caracol pudo verificar que un documento corrobora que Castellanos trabajó, en el mes de septiembre y octubre de 2024, en otro hogar infantil llamado Fundación Mil Semillitas, que también hace parte del ICBF .

El documento señala que era el coordinador de este centro de desarrollo infantil, es decir, que no solo era docente, sino también se dedicaría a citar a los padres de familia de esa institución a una reunión enfocada en el área de formación en el área psicosocial y de nutrición.

El sujeto, por otro lado, trabajó en una institución es de carácter privado: el colegio gimnasio Campestre Los Alpes, ubicado en la Calera, cerca a la ciudad de Bogotá. En un comunicado, esta institución se solidarizó con las familias de los niños y se unió a las voces que exigen justicia por lo sucedido.

Se pudo establecer que Freddy Castellanos era profesor de la escuela de danzas de este colegio, pero que desde hace unos años el docente no tiene ningún tipo de vínculo con esta institución. También, trabajó en instituciones en la localidad de Bosa en diferentes áreas.

ICBF se pronunció sobre el caso

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que los coordinadores y maestras de estos hogares infantiles "tienen como orden y mandato en todos sus contratos alertar ante cualquier denuncia que tenga la familia".

También, dijo que el proceso para contratar a Castellano, al parecer, no fue el que está estipulado por la entidad. "Todo el proceso de contratación tiene un comité contractual que avala las hojas de vida de las personas que ingresan. Vamos a revisar si esos procedimientos se cumplieron, ya se recogió la información y por supuesto habrá no solo sanciones sino denuncias, y encontramos que los procedimientos no fueron los que están acordados dentro de nuestros protocolos en todas las unidades del país”, aseguró.

En una rueda de prensa, Cáceres también dijo que, si bien esa entidad no quiere estigmatizar al género masculino, dados los casos denunciados a lo largo de estos años en los cuales se ha señalado a hombres de agresiones sexuales a menores de edad, se empezaron a adoptar medidas.

"Vamos a hacer una priorización de género para que los agentes educativos, eso no existe en términos de la contratación ni de los mecanismos jurídicos, pero la priorización de género por las mujeres que puedan estar al cuidado de los niños va a darse. Vamos a revisar todos nuestros servicios, no porque haya una estigmatización sobre el ser hombres, sino porque no todos los hombres han hecho procesos de lo que implican las nuevas masculinidades y por qué hay unos factores de riesgo cuestionables", añadió.

