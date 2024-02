Capturan a conductor de Didi señalado de abusar de una menor de 15 años en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado el conductor de Didi señalado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 15 años el pasado 7 de febrero, en Bogotá.



El padre de la menor relató que aunque su hija no sufrió un acceso carnal violento, sí padeció tocamientos indebidos por parte del sujeto. El acudiente afirmó que las pruebas médicas revelaron que "salió positivo de abuso sexual, pero no carnal. La manoseó, la tocó".

El padre de la adolescente solicitó el servicio de transporte para que su hija pudiera dirigirse hacia su colegio en el sector de Chicalá, localidad de Bosa, pues pretendía seguir la ruta que iba a tomar la menor para así vigilar que llegara al centro educativo.

El acudiente comentó a Caracol Ahora que cuando revisó su celular para corroborar que la adolescente se dirigía hacia el colegio, se percató de que el vehículo sí se estaba moviendo, pero el conductor no había iniciado el viaje.

Se comunicó con la menor y la adolescente le dijo que el hombre la había tocado. Inmediatamente, cuando entró al colegio, la coordinadora la atendió y generó una alerta. Al sitio llegó la Secretaría de Salud.

La menor narró a su papá que el conductor de Didi le pidió que actuaran como si fueran novios.

Según el padre de la adolescente, Didi se comunicó con él y le indicaron que el conductor fue suspendido de su cargo de manera temporal. "Lo único que me dijeron fue que lamentaban lo sucedido, que no me podían dar datos de la persona por protección de datos”.

Se espera que en la tarde de este jueves, 15 de febrero, se adelanten las primeras audiencias sobre este caso.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia