Despedida de hinchas de Millonarios a Javier Acosta: "Los comandos siempre te apoyarán"

Javier Acosta ha conmovido a Colombia entera con su historia de fortaleza y resiliencia. Aunque le será aplicada la eutanasia este viernes, 30 de agosto de 2024, este ferviente hincha de Millonarios ha soportado una dura enfermedad, ocasionada por una bacteria, durante cinco años.

La barra embajadora Los Comandos Azules decidió rendirle un sentido homenaje a este bogotano de 36 años y despedirlo como un grande.

A través de un video que ronda en redes sociales, se ve a cientos de fanáticos de Millonarios entonando un canto característico del colectivo y lanzando fuegos artificiales.

“Ay, ay, de Millos, los comandos siempre te apoyarán…", se escucha a la hinchada en el clip.

El acompañamiento de la barra de Millonarios a Javier Acosta, el hincha azul que este viernes se someterá a la eutanasia.



¿Qué le paso a Javier Acosta, que se someterá a la eutanasia?

A través de una entrevista en Noticias Caracol en vivo, Javier Acosta narró que hace nueve años sufrió un accidente de tránsito en Tuluá que lo dejó en silla de ruedas.

“Viajé a ver a Millonarios a la ciudad de Tuluá. Y en el trayecto de regreso sufrí un accidente de tránsito. Quedé en silla de ruedas. Hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, contó Acosta.

A pesar de varios procedimientos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, causando un deterioro progresivo de su salud. Javier fue sometido a múltiples cirugías y tratamientos, pero la bacteria continuó avanzando, afectando gravemente sus tejidos y huesos.

En medio de su lucha contra la infección, Javier recibió otro golpe devastador: fue diagnosticado con cáncer en la sangre.

"No hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar... Lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia. Es una inyección que me colocan y me voy a descansar. El viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia, me voy de este mundo despidiéndome de todos”, mencionó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

